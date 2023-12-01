Правозащитники раскритиковали поправки в Оборонный кодекс Грузии

01 декабря 2023, 20:49

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Поправки в Оборонный кодекс Грузии, которые лишают студентов отсрочки призыва в армию, вызвали критику оппозиции. Изменения кодекса были призваны устранить несовершенства закона, позволяющие уклониться от службы, но принятые поправки создают угрозу для гарантированных прав человека, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", активисты и сторонники оппозиционной партии "Гирчи" в марте на акции протеста у парламента Грузии потребовали отменить всеобщую воинскую обязанность. Минобороны заявило, что студентов в армию призывать не будут, однако отмена призыва противоречит интересам страны.

Оппозиция раскритиковала поправки в Оборонный кодекс

Парламент Грузии 30 ноября в ускоренном режиме принял изменения в "Оборонный кодекс" по вопросу прохождения обязательной военной службы студентами. Согласно изменениям, студент в возрасте до 24 лет, призванный в армию, имеет право опротестовать в суде решение о зачислении в течении 15 календарных дней, но подача иска не приостанавливает призыв для тех, кто стал студентами с 1 января 2024 года. Также призывник по своему усмотрению может выбрать условия прохождения службы. Студентам зарубежных вузов будет отсрочено прохождение военной службы.

"Обучение ведется очно и заочно, статус студента получить легко, поэтому разработали проект с разными моделями прохождения военной службы, также предлагаем программу, созданную специально для студентов – проходить военную службу один летний месяц в год на протяжении четырех лет. Однако обжалование в суде не станет основанием для освобождения от службы, поскольку судебные процессы могут продолжаться несколько лет", - сказал на заседании парламента заместитель министра обороны Григол Гиоградзе.

По его словам, на протяжении нескольких лет молодые люди уклонялись от обязательной военной службы. При этом представитель Минобороны не исключил появление новых способов обойти закон. "С одной стороны мы хотим обеспечить легитимные права всех групп, с другой - достигнуть легитимной цели, служащей усилению нашей обороноспособности. В приоритете - как можно больше образованных военных, только физической подготовки недостаточно", - уточнил он.

Оппозиционные депутаты парламента раскритиковали изменения, считая, что они отменяют право на обжалование. "Заявляете, что не отнимаете право на обжалование? Почему впервые в истории Грузии Минобороны решило, что суд не должен приостанавливать действие приказа министра обороны о призыве на военную службу. Не создавайте впечатление, что вы строите армию", - сказала депутат парламента Теона Акубардия в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Работа над Оборонным кодексом велась несколько лет и принят он был осенью этого года, подчеркнул депутат парламента, лидер движения "Граждане" Александр Элисашвили.

"Мы работали над проектом Оборонного кодекса несколько лет и после нескольких лет работы приняли его два месяца назад – в сентябре. Как только мы его приняли сразу же начали вносить в изменения. Насколько серьёзными выглядят Минобороны и парламент в этой истории? Сколько лет мы работаем над ним и за два месяца уже во второй раз в него вносятся изменения. Почему вы обнаружили эти "дыры" сейчас? То, что происходит в парламенте по поводу «Оборонного кодекса» вызывает неловкость", - сказал он в эфире телекомпании.

Согласно принятым нововведениям будет создана комиссия для определения мотивации при получении отсрочки, в частности они будет определять уважительная ли причина для отсрочки и запрещает ли религия, которую исповедует призывник, борьбу с оружием в руках, сказал руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея", бывший руководитель департамента планирования и политики обороны министерства обороны Георгий Шаишмелашвили. "Сложно представить, что какая-то комиссия может оценить принадлежность человека к какой-либо группе или конфессии и есть ли такой запрет. Для этого надо будет ввести изменения в закон "О персональных данных", чтобы изучить информацию о человеке и о его ценностях. Это ухудшит положение с правами человека", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, министерство обороны на протяжении пяти лет разрабатывало Оборонный кодекс и уже меняет статьи, которые еще не вступили в силу, потому что не все вопросы достаточно хорошо проработали. При этом изначально работа велась, чтобы в стране действовали механизмы, облегчающие гражданам Грузии прохождение военной службы в приемлемой для них форме.

"Сейчас этот процесс вызвал целую дискуссию и это мешает целям, разработанным министерством обороны - способствование тотальной обороне. Кроме того, стране нужен документ, принятый на национальном уровне о том, как развивать и сохранять армию, определить необходимый для этого бюджет и уже после этого решать вопрос человеческих ресурсов. Мы начинаем это делать с конца, что указывает на то, что власти хотят контролировать молодежь на фоне политических процессов", - считает Шаишмелашвили.

Партия "Гирчи" предоставила не желающим служить молодым людям возможность уклониться от службы в армии в обход закона – формально создала свою религиозную организацию. В итоге всем желающим за 50 лари (18,5 долларов) выдавали справку о том, что призывники - ее священнослужители. Таким образом от военной службы уклонилось 27 тысяч призывников, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор военного журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили.

"В Грузии создано прохождение военной службы одно из самых демократических во всем мире. На постсоветском пространстве контрактная военная служба впервые появилась в Грузии, также была альтернативная служба для тех, кому религия не позволяет брать в руки оружие или отсрочить службу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитники сочли поправки в Оборонный кодекс нарушающими права человека

В стране усугубляется правовое положение тех призывников, которые отказываются от военной службы по мотивам свободы вероисповедания, религии и совести, отметила неправительственная организация "Центр социальной справедливости".

Новый Оборонный кодекс существенно ухудшил правовой статус духовенства и членов недоминирующих религиозных организаций в стране. Таким образом, изменения усугубляют существующие проблемы, говорится в заявлении организации. Ранее гражданин Грузии мог отсрочить военную службу, если он был рукоположен в священники или учился в духовной семинарии. Однако с введением законодательных изменений, это будет распространяться только на священников Грузинской Православной церкви и означает, что новая норма закона "нарушает принцип равенства и существенно ухудшает правовое положение священнослужителей, представляющих другие религиозные организации", подчеркнула НПО.

"На основе нового Оборонного кодекса у государства появляется возможность в нецелевом порядке собирать и обрабатывать особую категорию персональных данных о вероисповедании человека", - говорится в заявлении НПО, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Согласно законодательству, человек сам должен дать согласие на обработку его персональных данных. Кроме того, появляются высокие риски контроля за религиозными организациями, что "является одной из серьезных проблем в отношениях между недоминирующими религиозными организациями и государством", - подчеркнула организация.

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