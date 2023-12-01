Жители Прохладного попросили отремонтировать дорогу и лестницу

01 декабря 2023, 17:43

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Дорога на гору по переулку Анжиевского в Прохладном разрушена, а лестница для пешеходов опасна для использования, рассказали местные жители. По их словам, они с 2012 года просят власти заняться ремонтом 53-метрового участка дороги и лестницы, но на все просьбы получают ответы об отсутствии денег в бюджете.

Жители переулка Анжиевского сообщили, что с 2012 года просят администрацию города и власти Кабардино-Балкарии отремонтировать дорогу. По словам одной из жительниц, на все обращения они получают ответ, что в бюджете нет средств, чтобы отремонтировать 53-метровый участок дороги, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале prohlad_no. Ответы чиновников на просьбы жителей продемонстрированы на видеозаписи.

"В октябре этого года мы обращались к мэру города Архангельскому, который пообещал отремонтировать участок дороги и забетонировать ступеньки. И ничего не сделано", - рассказала одна из жительниц.

По ее словам, городские службы сообщили, что на асфальтирование дороги средств нет, также нет и асфальтовой крошки, гравия или щебня, которыми можно было бы восстановить дорогу. Отказались власти и забетонировать ступеньки, так как нет возможности приобрести материалы "У нас здесь живет множество пенсионеров, детей, которые поднимаются по этой грязи. Я уже тут падала неоднократно", - рассказала она.

По опасной дороге ежедневно приходится подниматься ученикам и сотрудникам школы, особенно опасен подъем зимой, рассказала другая местная жительница. "Я 50 лет работаю в железнодорожной школе 102 и каждое утро мы не просто поднимаемся вместе с детьми, мы карабкаемся на четвереньках. А чтобы спуститься - это вообще травмоопасно. Сколько раз уже у нас были переломы, вывихи. Сделайте нам ступеньки, сделайте нам перила, чтобы мы держались", - попросила она.

Как следует из видео, дорога по переулку круто поднимается вверх и на этом участке по проезжей части ямы, и практически полное отсутствие асфальта. На лестнице, которая идет параллельно дороге, раскрошены ступеньки, а в верхних пролетах лестницы отсутствуют перила. По словам местных жителей, лестницу не ремонтируют уже более 50 лет.

Жители попросили перед зимой хотя бы засыпать дорогу и выровнять ее и восстановить лестницу.

Эту публикация в Telegram-канале, у которого насчитывается 5369 подписчиков, к 17.40 мск набрала пять комментариев. "Данный участок дороги после дождей размывает проехать невозможно, не то что пройти, местные автовладельцы лично с лопатами приходят чтобы засыпать ямы. В гололед только в объезд по более пологой горке (шиповка не помогает), так как коммунальные службы подъем песком не посыпают. Такси после дождя или в гололед отказывается ехать в эту сторону", - написала Наталья

"По переулку Железнодорожному ступенек почти нет. В вечернее время опасно идти, не говоря о зиме", - отметила Елена.

Как писал "Кавказский узел", в июне Центр управления регионом отчитался, что рабочие отремонтировали автодорогу в Прохладном, на состояние которой в соцсетях жаловались местные жители.

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