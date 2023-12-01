Шахтеры из Чиатуры потребовали от компании выполнения договоренностей

01 декабря 2023, 16:14

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Сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese выполнить обещание о переводе на 12-часовой режим работы. К акции шахтеров присоединились около 800 работников других шахт компании.

Как писал "Кавказский узел", в июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, 15 июня к голодовке присоединился еще один шахтер, который зашил себе рот в знак протеста. Вечером 18 июня один из участников забастовки в Чиатуре порезал себе руки, другой зашил глаза. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.К

Шахтеры Чиатуры потребовали от компании "Грузинский марганец" перевода работников шахты в Дарквети на 12-часовой режим работы. Об этом компания и работники договорились во время забастовки в июне, однако это обещание так и не было выполнено, сообщил сотрудник шахты Тариэл Микацадзе.

По его словам, в шахте работают около 150 сотрудников, при восьмичасовом графике объем выполняемых ими работ соответствует 12-ти часовому графику. При этом это ни как не отражается на их зарплатах. Он сообщил, что 28 ноября состоялась встреча с представителем компании, и шахтеры получили обещание, что им предоставят информацию о решении руководства сегодня. "Сегодня мы получили информацию, что если мы захотим работать по 12-часовому графику, то нам не смогут повысить зарплату, что неприемлемо для работников шахты" - привела его слова "Нетгазети".

рабочие шахты находятся на своих рабочих местах, но не работают в знак протеста. Также около 800 человек на других шахтах компании прекратили работу в знак солидарности.

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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