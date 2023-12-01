Азербайджанский оппозиционер Гасанов арестован на три месяца

01 декабря 2023, 01:55

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Суд отправил под арест на три месяца активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова, сообщил назначенный адвокат. Арест Гасанова будет обжалован, когда в дело вступит адвокат по соглашению, рассказали соратники активиста.

"Кавказский узел" писал, что член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов был задержан 28 ноября в Баку. Это произошло после публикации Гасановым в соцсети видеоролика с критикой дорожной полиции. Эльнуру Гасанову предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Вины активист не признает.

Вечером 30 ноября Хатаинский районный суд Баку избрал в отношении Эльнура Гасанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанова по назначению Рафаэль Аллахвердиев.

В ходе судебного заседания Эльнур Гасанов заявил, что отвергает предъявленное ему обвинение, добавил адвокат. С его слов, вопрос обжалования ареста Гасанова будет решать адвокат по соглашению, которого намерены привлечь к делу соратники активиста. "Мне товарищи Эльнура Гасанова сказали, что у него будет адвокат по договору, очевидно, новый защитник подаст апелляцию", - предположил назначенный судом адвокат.

На какое-либо давление со стороны сотрудников полиции Гасанов адвокату не жаловался.

Сотрудник пресс-службы ПНФА Тезехан Мираламли подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что руководство партии занято поиском адвоката для Гасанова. «Завтра-послезавтра к защите Эльнура Гасанова будет привлечен адвокат, специализирующийся на правах человека. Конечно же, арест будет обжалован», - сказал Мираламли.

Сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении Гасанова «решением суда избрана мера пресечения в виде ареста». От дальнейших комментариев он воздержался.

В ПНФА считают дело Гасанова сфабрикованным, а его уголовное преследование – политически мотивированным.

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