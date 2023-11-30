Уроженец Таджикистана задержан в Апшеронске за попытку поджога полиции

30 ноября 2023, 12:28

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68-летний уроженец Таджикистана совершил поджог здания полиции, по версии силовиков, он сделал это из-за неприязни к начальнице районного отдела МВД по вопросам миграции.

Инцидент произошел 21 ноября, сегодня стали известны детали инцидента.

Следствие считает, что уроженец Таджикистана Сергей Юрченко пытался убить главу отдела по вопросам миграции Нелли Евсюкову. Мотивы Юрченко выясняются. Последний раз в полицию он обращался два года назад. В 2021 году его правовое положение было урегулировано в качестве лица без гражданства. После этого Юрченко в полицию не обращался, передал сегодня телеграм-канал " Baza".

По версии следствия, проживающий в Апшеронске 68-летний уроженец Таджикистана испытывал неприязнь к начальнице районного отдела МВД по вопросам миграции. Он прошел в ее кабинет в здании отдела полиции, но не нашел на рабочем месте. После этого он разлил легковоспламеняющуюся жидкость на документы, которые принес с собой, и поджег.

Уроженец Таджикистана был задержан сразу, огонь потушили до приезда пожарных. Инцидент произошёл в архиве отдела, в результате было испорчено устройство для уничтожения бумаги, закоптились стены и потолок, привело РИА "Новости" сообщение пресс-службы управления СКР по Краснодарскому краю.

В результате инцидента понадобилась медпомощь одному полицейскому, который отравился продуктами горения, документы серьезно не пострадали.

Задержанный проживает в Краснодарском крае с 1996 года и является лицом без гражданства. В отношении него возбужденно уголовное дело по статье 317 УК РФ "Покушении на сотрудника правоохранительного органа". Эта статья предусматривает до пожизненного лишения свободы, добавили в пресс-службе.

Комментариев от Сергея Юрченко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 30 июля стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти) после того, как водитель и пассажиры легкового автомобиля в Краснодаре вступили в стычку с сотрудниками ДПС.

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