Нападение на сотрудников ДПС произошло в Краснодаре

30 июля 2023, 01:55

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В Краснодаре водитель и пассажиры легкового автомобиля вступили в стычке с сотрудниками ДПС. По данному факту возбуждено уголовное дело, участники конфликта разыскиваются.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС.

По данным ведомства, инцидент произошел 29 июля около временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре. Около поста остановился автомобиль ВАЗ, который мешал проезду других автомобилей. Сотрудники ДПС попросили водителя, вместе с которым в салоне автомобиля находились еще четверо пассажиров, освободить дорогу, но те оказали неповиновение. Когда силовики попытались пресечь их противоправные действия, то мужчины применили в отношении полицейских насилие, после чего четверо фигурантов скрылись с месте происшествия, говорится в сообщении, опубликованном в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

Видеозапись инцидента опубликована в телеграм-канале "Коммерсант Кубань-Черноморье". Оно было снято из салона остановившегося рядом автомобиля. На нем видно, как группа мужчин вступили в столкновение с двумя сотрудниками ДПС. В какой-то момент один из мужчин и силовик оказались на асфальте, где продолжили бороться. Затем к ним подходит еще один силовик. На этом видео заканчивается.

Лица и местонахождения тех, кто принимал участие в конфликте, пока не установлены.

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