29 ноября 2023, 18:27

Жительница Ростовской области оштрафована за попытку покинуть страну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшая сотрудница оборонного предприятия в Ростовской области Елена Петрова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей за попытку уехать в Армению, несмотря на ограничение из-за доступа к гостайне.

Жительница Ростовской области оштрафована за попытку выехать за пределы России, сообщила сегодня пресс-служба УФСБ по Ростовской области. 

Елена Петрова работала лаборантом на предприятии оборонно-промышленного комплекса и имела доступ к гостайне. Летом 2021 года она уволилась по собственному желанию с ограничением на выезд из страны до 11 февраля 2026 года.  Однако в декабре 2022 года Петрова попыталась уехать в Армению, сообщила со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.

Мировой суд судебного участка №3 Минераловодского района Ставропольского края признал Петрову виновной в нарушении требований защиты гостайны и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области Антонина Смолькова в 2019 году была заподозрена в обнародовании секретных документов. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Разглашение государственной тайны". Суд приговорил ее к 1,5 года условного наказания, апелляционный суд оставил приговор в силе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Осужденный за убийство жены ростовчанин освободился из колонии в связи с участием в спецоперации", "Активистам отказано в доступе на суд по иску Хоконова", "Бывший кубанский силовик оштрафован за разглашение гостайны".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 ноября 2023, 19:03

29 ноября 2023, 17:45

29 ноября 2023, 17:00

  • Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию

    Власти Армении потребовали созвать срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза, так как Россия отказалась принимать более 30 машин с грузами, забраковав качество овощей, фруктов и цветов. Въезда в Россию со стороны Грузии ожидают около тысячи армянских большегрузов, в том числе со скоропортящимися продуктами.

29 ноября 2023, 16:10

  • Военный из Дагестана погиб на Украине

    Абас Гамзаев погиб на Украине, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 678 военных из Дагестана.

29 ноября 2023, 15:27

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи