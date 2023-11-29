Жительница Ростовской области оштрафована за попытку покинуть страну

Мировой суд судебного участка №3 Минераловодского района Ставропольского края признал Петрову виновной в нарушении требований защиты гостайны и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что заместитель председателя Арбитражного суда Ростовской области Антонина Смолькова в 2019 году была заподозрена в обнародовании секретных документов. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Разглашение государственной тайны". Суд приговорил ее к 1,5 года условного наказания, апелляционный суд оставил приговор в силе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.