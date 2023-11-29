Судья из Прохладного заподозрен во взяточничестве

29 ноября 2023, 14:05

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Мировой судья из Прохладного заподозрен в посредничестве в передаче взятки за условно-досрочное освобождение осужденного, сообщили следователи

Как писал "Кавказский узел", в августе председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей разрешить уголовное преследование мирового судьи из Прохладного Зубера Кертбиева, подозреваемого в посредничестве в получении взятки.

Бывший мировой судья в Кабардино-Балкарии подозревается в посредничестве во взяточничестве, сообщило республиканское УФСБ.

"По имеющимся данным, указанное лицо, будучи в должности мирового судьи судебного участка №2 Прохладненского судебного района, предложило выступить посредником в передаче денежных средств в интересах ранее осужденного гражданина для принятия решения о его условно-досрочном освобождении либо смягчении ранее вынесенного приговора", - цитирует сегодня сообщение ведомства ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), предусматривающей до 10 лет лишения свободы, пишет агентство. Имя подозреваемого в публикации не названо.

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