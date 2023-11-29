29 ноября 2023, 01:16

Правозащитники попросили Евросоюз поддержать рекомендацию о статусе кандидата для Грузии

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70 неправительственных организаций Грузии обратились к европейским странам с просьбой поддержать рекомендации Еврокомиссии о присвоении стране статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека.

Представители 70 неправительственных организаций разработали совместное обращение к странам-членам Евросоюза, в котором просят поддержать рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС. Обращение они намерены распространить посредством проведения встреч в дипломатических миссиях, аккредитованных в Грузии. Первая встреча была проведена 28 ноября в посольстве Греции.

«Мы просим страны-члены ЕС и их глав оставить в силе рекомендацию Европейской комиссии. Мы знаем, сколько вызовов стоит перед нашей страной, но в тоже время считаем, что это шанс для нашей страны и нужно обязательно дать шанс нашим людям, чтобы доказать, что мы действительно часть Европы», - сказала руководитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Екатерина Гигаури в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Руководитель НПО «За адвокатирование медиа» Мамука Андгуладзе сообщил, что в середине декабря планируется заседание ЕС, на котором обсудят вопрос присвоения Грузии статуса страны-кандидата, на нем и будет принято соответствующее решение. «Мы осведомили, что для страны и для усиления стимула населения важно получение этого статуса, чтобы Грузия окончательно стала членом европейской семьи», - сказал он в эфире телекомпании.

Между тем, власти Грузии объявили, что 15 декабря проведут национальное торжество по случаю предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС. «Мы хотим провести общенародное, национальное торжество, празднование победы и концерт, чтобы вместе отметить эту историческую победу, результат работы нашей страны и нашего народа, нашего правительства и властей», – заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 27 ноября.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили сообщил, что, несмотря на рекомендации Еврокомиссии, сказать со стопроцентной гарантией, что Грузия получит статус кандидата, нельзя.

«Зависит от того, какое мнение перетянет в Еврокомиссии и Евросоюзе – одни за то, чтобы дать рекомендацию, другие – против. Сейчас в ЕС идут консультации по этому вопросу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Заявление Медведева рассердило Тбилиси", "Грузинские аналитики обвинили власти в отсутствии прогресса в сотрудничестве с НАТО", "Депутаты Европарламента призвали к санкциям после срыва Tbilisi Pride".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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