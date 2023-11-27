Суд в Ереване конфисковал имущество Манвела Григоряна и его вдовы

27 ноября 2023, 23:14

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Ереванский суд постановил конфисковать средства покойного главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна и его вдовы Назик Амирян на общую сумму около 4,7 миллиона долларов, а также восемь автомобилей.

"Кавказский узел" писал, что главу Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна задержали в июне 2018 года по делу о незаконном обороте оружия и крупном хищении. При обыске в его доме были обнаружены патроны, амуниция, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что генерал в отставке присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь. Защита Манвела Григоряна указывала на тяжелое состояние его здоровья и настаивала на освобождения генерала из-под ареста. Этого удалось добиться в январе 2020 года. После поездки Григоряна в зону карабахскского конфликта во время осенней войны 2020 года его состояние резко ухудшилось, в ноябре 2020 года Григорян скончался в Ереване на 65-м году жизни. В марте 2021 года вдова Григоряна Назик Амирян, обвиненная вместе с ним в хищении, заявила о создании нового союза - "Пятая бригада".

Уголовный суд общей юрисдикции города Ереван признал виновными в совершении ряда преступлений бывшего главу Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна (ныне покойного) и его супругу Назик Амирян, сообщило сегодня агентство News.Am.

После вступления приговора в законную силу в пользу госбюджета у Григоряна будет конфисковано около 1,8 миллиарда драмов (около 4 миллионов 474 тысяч долларов США) и восемь автомобилей. Примерно 8000 единиц продовольствия с маркировкой "Паек солдата", обмундирование, лекарства будут переданы "Еркрапа". Решением суда правопреемнику пострадавшего по данному делу Г. Торосяну вернут бензоколонку в Вагаршапате.

У Назик Амирян конфискуют свыше 101 миллиона драмов (около 250 тысяч долларов США), а ее счета, движимое и недвижимое имущество останутся под арестом - до исполнения вердикта, говорится в публикации.

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