Краснодарец оштрафован за дискредитацию военных

27 ноября 2023, 00:23

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Суд оштрафовал жителя Краснодара Тимура Рыжкова на 30 тысяч рублей за картинку в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне Тимур Рыжков был обвинен в дискредитации армии по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Дело Тимура Рыжкова рассматривал Ленинский районный суд Краснодара. Поводом для протокола стала публикации в социальной сети картинки с пацифистской надписью, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Рыжков попытался оспорить штраф в апелляции, заявив, что постановление вынесено без учета фактических обстоятельств дела. Краснодарский краевой суд оставил его в силе, говорится в постановлении, опубликованном на сайте краевого суда.

Напомним, ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители регионов России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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