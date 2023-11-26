Уроженец Ингушетии заявил о фальсификации дела в Чечне

26 ноября 2023, 18:03

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Уроженец Ингушетии Алан Хамхоев приговорен в Чечне к году колонии-поселения за незаконное хранение найденного пистолета с патронами. Осужденный заявил о фальсификации материалов уголовного дела чеченскими следователями.

По версии обвинения, Хамхоев в начале апреля 2022 года обнаружил в лесу пистолет ИЖ-79 с четырьмя патронами, которые сперва хранил там же, в дупле дерева, а в марте 2023 года взял с собой на рынок "Башлам" в Урус-Мартановском районе Чечни, где оружие в ходе досмотра обнаружили полицейские. С момента задержания Алан Хамхоев находился под стражей.

Дело рассматривалось в Урус-Мартановском районном суде, Алан Хамхоев заявил о признании вины, но после вынесения приговора обжаловал его в Верховном суде республики, попросив приговор изменить, сообщило сегодня издание "Кавказ.реалии"*

В апелляционной жалобе он завил, что 28 марта (то есть за два дня до задержания на рынке) 2023 года был доставлен в следственное управление Следкома по Чечне, где на него "оказывалось психическое и физическое давление, под которым он вынужден был дать признательные показания по данному делу". Также Хамхоева заставили дать показания о возможной причастности к убийству, к которому он не имеет никакого отношения. "Опасаясь за свою жизнь, Хамхоев, вводя в заблуждение адвоката, на протяжении всего судебного разбирательства, настаивал на своих ложных показаниях", – говорится в жалобе.

Верховный суд Чечни счел такое заявление попыткой уйти от уголовной ответственности и оставил приговор в силе.

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