Жена мобилизованного волгоградца требует вернуть его домой из зоны СВО

22 ноября 2023, 02:25

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В Волгограде начался повторный судебный процесс по иску супруги мобилизованного Антона Степанищева. По ее словам, мужчина страдает рядом серьезных хронических заболеваний, но не проходил ни медосвидетельствование во время призыва, ни военно-врачебную комиссию.

21 ноября в Ворошиловской районном суде Волгограда начался новый судебный процесс по иску Александры Степанищевой к военной прокуратуре и сотрудникам министерства обороны Российской Федерации. Перед началом заседания женщина рассказала журналистам суть исковых требований.

Ее супругу Антону 35 лет. Они воспитывают двоих малолетних детей. Муж работал в "Газпроме". «Но бронь ему почему-то не предоставило предприятие. Хотя все шансы были», - заметила Александра Степанищева.

По словам женщины, муж страдает рядом хронических заболеваний опорно-двигательной системы. Также у него гипертония, а перед мобилизацией он пережил нападение хулиганов, получив сотрясение мозга. «С такими заболеваниями ему нельзя в армию. Я была у него в зоне СВО несколько раз, так как ему отпуск не дают. Он сильно похудел. Сам не свой. Говорит, что болезни причиняют ему сильные страдания», - пожаловалась Степанищева.

Корреспонденту «Кавказского узла» она рассказала, что супруга в Камышине призвали по мобилизации 25 сентября. По словам женщины, медобследование и военно-врачебную комиссию (ВВК) Антон во время призыва не проходил ни в пункте сбора, ни в воинской части, ни в учебке. 9 декабря она приехала к мужу в учебку (назвала город), взяла у него оригинал рапорта и отвезла его в Камышин командиру части, к которой приписан ее муж. В рапорте Антон просил командование направить его на медобследование и ВВК. «Долгое время пыталась добиться у них ответа. Но молчок. Я пожаловалась в военную прокуратуру Камышинского гарнизона. Но и там жалоба осталась без ответа. 19 января написала заявление в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона. Вскоре поступил ответ из Камышинской военной прокуратуры», - сказала Александра и показала корреспонденту письмо из военного надзорного ведомства.

Заместитель военного прокурора гарнизона М.И. Радунцев сообщил Александре, что ее супруг, оказывается, 1 ноября 2022 года проходил медосвидетельствование в филиале №2 «413 ВГ» (в волгоградском госпитале). Эксперты признали его ограниченно годным к прохождению воинской службы с категорией годности «В». Также сообщалось, что, согласно амбулаторному журналу медицинской роты воинской части, в которой служит Антон, 21 января он был повторно направлен командиром части в волгоградский госпиталь для прохождения ВВК. Но эту комиссию Степанищев не прошел. По словам его супруги, ее муж в это время находился уже в зоне СВО. Сотрудник военной прокуратуры сообщил в своем ответе, что прокурорское реагирование по жалобе Степанищевых не осуществлялось, так как «оснований у командования части для увольнения Степанищева с военной службы не имеется, нарушений закона в действиях должностных лиц воинской части не выявлено».

Не получив положительной реакции на жалобы со стороны надзорных ведомств, Александра обратилась в марте в Ворошиловский районный суд Волгограда. Там она процесс проиграла. Написала апелляционную жалобу в областной суд – и там выиграла процесс. В августе коллегия судей обязала Ворошиловский районный суд повторно рассмотреть исковое заявление Степанищевых.

21 ноября прошло первое заседание по ранее поданному административному иску. Судья не допустила журналистов в зал заседаний, так как проходило собеседование сторон. После завершения заседания представитель истцов Иван Иванов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что просил судью, чтобы она истребовала документы из военкомата. Но судья им отказала, заявив, что сторона истца пытается «искусственно подменить предмет иска». Сторону ответчика представлял помощник военного прокурора Волгоградского гарнизона. Он сразу заявил суду, что исковые требования к его ведомству не относятся. Обращение Степанищевых он перенаправил в военную прокуратуру Камышина. Иванов отметил, что судья затребовала из воинской части, в которой служит истец, документы для исследования, поэтому следующее заседание она назначила на 14 декабря.

«Пытаемся помогать супруге мобилизованного Александре, которая почти год пытается добиться, чтобы военные прокуроры рассмотрели обращение по поводу медосвидетельствования и ВВК для ее супруга, призванного по мобилизации в сентябре прошлого года. За этот год его никто не осмотрел. Он мучается, страдает своими заболеваниями. В отпуск его не отпускают. Происходит безобразие в отношении гражданина РФ. Сегодня стали рассматривать дело по второму кругу. Суд начинает разбираться. Привлек и воинскую часть, и других военных прокуроров, которые должны были надзирать за этим делом. Мы надеемся, что в этом процессе стороны дадут ответы на вопрос, почему целый год по рапорту военнослужащего не организовано в соответствии с законом его медосвидетельствование и ВВК», - сказал Иван Иванов.

«Пытаемся разобраться, куда делся рапорт, который, как там (в воинской части) говорят, что он якобы не был написан, не был зарегистрирован. Хотя на копии рапорта видна регистрация с подписью командира части и датой. Везде говорят, что для мобилизованных все дороги открыты. Но получается, что это не так», - заявила Александра Степанищева.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Степанищевых, заявил корреспонденту «Кавказского узла» о том, что в ситуации с мобилизованным «заметны признаки нарушения российского законодательства».

Сергей Иващенко сослался на целый ряд законодательных положений: части 1 статьи 46 Конституции РФ, пункта 2 статьи 22, статей 23, 4, 26 Федерального закона N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», пунктов 14, 15 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565, пунктов 7-9 Инструкции о порядке медицинского обеспечения граждан РФ Минздрава РФ N168 от 23 мая 2001 г. «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе». «Как явствует из рассказа Александры Степанищевой, ее супруг во время призыва явился к сотрудникам Минобороны в пункт явки в Камышине, имея на руках документы о его хронических заболеваниях. Они, как видим, ему не пригодились. Никто их рассматривать не стал. И медосвидетельствования не состоялось во время призыва. Антон написал рапорт. Но реакции на рапорт никакой. Военная прокуратура бездействует. Все факты налицо. Думаю, эти исковые требования Степанищевых суд все же удовлетворит», - высказал свое предположение Сергей Иващенко.

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