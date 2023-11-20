20 ноября 2023, 05:23

Осужденному за убийство Гринта Динка предъявлено новое обвинение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Турции Огюн Самаст, осужденный за убийство главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка и освобожденный условно-досрочно, обвинен в участии в деятельности террористической организации.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2011 года турецкий суд приговорил непосредственного исполнителя убийства Гранта Динка Огюна Самаста к 21 году и 10 месяцам заключения. 17 января 2012 года суд приговорил к пожизненному заключению Ясина Хаяла, которого следствие назвало организатором покушения. В сентябре 2013 года суд по делу об убийстве журналиста возобновился.

Грант Динк был застрелен в Стамбуле 19 января 2007 года. Динк писал о геноциде армян в Турции в 1915 году. В феврале 2008 года руководство международного фонда "Грант Динк", созданного по инициативе семьи Динка после его убийства, обратилось в прокуратуру Турции в связи с отправленными на электронный адрес фонда угрозами смерти и восхвалениями убийцы Динка.

Огюну Самасту, который был приговорен в 2011 году к 21 году и 10 месяцам заключения за убийство главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка, предъявлено новое обвинение, пишет news.am.

Прокуратура Турции обвинила Самаста в "совершении преступлений от имени вооруженной террористической организации, при этом не являясь ее членом" и потребовала приговорить его к сроку от семи с половиной лет до 12 лет. Отмечается, что на момент совершения преступлений Самасту не было 18 лет, поэтому рассмотрение дела было отложено, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Самаст был ранее освобожден условно-досрочно, отбыв в заключении 16 лет и 10 месяцев, информирует aysor.am.

Ранее "Кавказский узел" писал, что адвокаты семьи Гранта Динка в марте 2012 года обратились в генеральную прокуратуру Стамбула с требованием начать новое расследование для уточнения неисследованных подробностей происшествия. Поводом для обращения стала публикация доклада Государственного контрольного совета Турции, в котором указывалось на проявленную в ходе расследования убийства журналиста халатность чиновников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ассамблея армян Европы": писавший о геноциде армян Грант Динк умер за демократию", "В Турции обвинение требует высшей меры для подсудимых по делу об убийстве Гранта Динка", "Армяне Турции: убийство Динка усилило угрозы в адрес армянских школ и церквей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 ноября 2023, 04:26

  • Главный тренер сборной Азербайджана оскорбил журналистов после провального матча

    После матча со сборной Бельгии, завершившегося со счетом 5-0, главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи оскорбил азербайджанских журналистов, назвав их глупыми, а своих подопечных сравнил с "Фиатом", которого выставили соревноваться с "Феррари". За высказывания Де Бьязи извинился генсек Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций.

20 ноября 2023, 03:27

  • Возмутившая активистов вырубка деревьев в Ростове-на-Дону приостановлена

    На вырубку деревьев на участке близ парка Авиаторов в Ростове-на-Дону, против чего выступали местные жители, наложено ограничение, местные власти попросили собственника пока не рубить деревьев и дождаться решения местных депутатов, рассказала депутат гордумы Наталья Оськина. Собственница участка Мария Тамбиева уверена, что имеет право распоряжаться всем, что находится на ее земле, по своем усмотрению.

20 ноября 2023, 02:28

20 ноября 2023, 01:29

20 ноября 2023, 00:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи