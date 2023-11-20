Осужденному за убийство Гринта Динка предъявлено новое обвинение

20 ноября 2023, 05:23

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Житель Турции Огюн Самаст, осужденный за убийство главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка и освобожденный условно-досрочно, обвинен в участии в деятельности террористической организации.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле 2011 года турецкий суд приговорил непосредственного исполнителя убийства Гранта Динка Огюна Самаста к 21 году и 10 месяцам заключения. 17 января 2012 года суд приговорил к пожизненному заключению Ясина Хаяла, которого следствие назвало организатором покушения. В сентябре 2013 года суд по делу об убийстве журналиста возобновился.

Грант Динк был застрелен в Стамбуле 19 января 2007 года. Динк писал о геноциде армян в Турции в 1915 году. В феврале 2008 года руководство международного фонда "Грант Динк", созданного по инициативе семьи Динка после его убийства, обратилось в прокуратуру Турции в связи с отправленными на электронный адрес фонда угрозами смерти и восхвалениями убийцы Динка.

Огюну Самасту, который был приговорен в 2011 году к 21 году и 10 месяцам заключения за убийство главного редактора армяно-турецкой газеты "Агос" Гранта Динка, предъявлено новое обвинение, пишет news.am.

Прокуратура Турции обвинила Самаста в "совершении преступлений от имени вооруженной террористической организации, при этом не являясь ее членом" и потребовала приговорить его к сроку от семи с половиной лет до 12 лет. Отмечается, что на момент совершения преступлений Самасту не было 18 лет, поэтому рассмотрение дела было отложено, сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Самаст был ранее освобожден условно-досрочно, отбыв в заключении 16 лет и 10 месяцев, информирует aysor.am.

Ранее "Кавказский узел" писал, что адвокаты семьи Гранта Динка в марте 2012 года обратились в генеральную прокуратуру Стамбула с требованием начать новое расследование для уточнения неисследованных подробностей происшествия. Поводом для обращения стала публикация доклада Государственного контрольного совета Турции, в котором указывалось на проявленную в ходе расследования убийства журналиста халатность чиновников.

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