Главный тренер сборной Азербайджана оскорбил журналистов после провального матча

20 ноября 2023, 04:26

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После матча со сборной Бельгии, завершившегося со счетом 5-0, главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи оскорбил азербайджанских журналистов, назвав их глупыми, а своих подопечных сравнил с "Фиатом", которого выставили соревноваться с "Феррари". За высказывания Де Бьязи извинился генсек Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций.

Сборная Азербайджана в заключительном отборочном матче Евро-2024 уступила 19 ноября в гостях сборной Бельгии с крупным счетом 5-0.

На прошедшей после игры пресс-конференции тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи постарался объяснить причины поражения, указав, в частности, что игроки просто не успели отдохнуть через три дня после прошедшего матча со сборной Швеции. Также он отметил, что сборная играла вдесятером после удаления на 24-й минуте Эдди Исрафилова. Вопрос одного из журналистов, зачем Де Бьязи с первым минут выпустил Исрафилова на поле, когда один из героев последних матчей Джонгуш Диниев остался на скамейке запасных, заставил тренера нервничать, пишет Haqqin.az.

После этого тренеру задали вопрос, будет ли он скучать по азербайджанским журналистам, когда уедет из Азербайджана. На это он сказал, что скучать не будет, так как не встречал еще "таких глупых журналистов". "Они просто глупы. Они ничего не могут сделать и задают глупые вопросы", - заявил Де Бьязи.

Также он сравнил сборную Азербайджана с "Фиатом", который не в состоянии "обогнать" сборную Бельгии, которую он назвал "командой уровня "Феррари". "Вы не сможете победить, если у вас "Фиат", - резюмировал Де Бьязи и покинул конференц-зал.

Генеральный секретарь Азербайджанской федерации футбольных ассоциаций (АФФА) Сархан Гаджиев извинился перед журналистами за высказывание Де Бьязи, пишет oxu.az.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2020 года руководитель пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в ходе осенних боев в зоне конфликта публично призвал к насилию в отношении армян. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил по этому поводу дисциплинарное расследование, а Федерация футбола Армении призвала исключить "Карабах" из еврокубков. Руководство "Карабаха" заверило, что не разделяет позицию Ибрагимова, и пообещало наказать его. При этом в клубе отметили, что Ибрагимов написал гневный эмоциональный пост с призывом к насилию, так как получил психологическую травму. УЕФА навсегда запретил Ибрагимову любую деятельность, связанную с профессиональным футболом и оштрафовал "Карабах" на 100 тысяч евро.

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