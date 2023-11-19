Суд отказал волгоградцу в иске о пыточных условиях в колониях

19 ноября 2023, 21:33

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Волгоградский областной суд отклонил иск военнослужащего ЧВК "Вагнер" Владимира Хлынцева к двум исправительным колониям и министерству финансов России на пыточные условия содержания. Он после возвращения с зоны СВО, куда попал из колонии, подал в суд из-за того, что зимой в исправительных учреждениях не было горячей воды и отопления.

В иске он заявил, что в волгоградских колониях жил в общежитиях, где на каждого осужденного приходилось чуть более квадратного метра площади, а стены были покрыты плесенью. Кроме того, в колонии отсутствовала горячая вода и отопление, а мусор сжигали недалеко от жилых бараков заключенных.

Суд нижестоящей инстанции отказал в иске, сославшись на то, что горячее водоснабжение в бараках не предусмотрено, а все санитарные нормы, согласно отчету ФСИН, в учреждении соблюдались. Автор иска в качестве доказательства нарушений своих прав ссылался на опубликованные на YouTube видео из волгоградских колоний, однако суд отказался их рассматривать, поскольку они могли сняты только нелегально,

Волгоградский областной суд оставил решение об отклонении иска без изменений, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Хлынцев в 2011 году был признан виновным Сергиево-Посадским городским судом Московской области в краже, а в 2012 году осужден за еще одну кражу, сопряженную с убийством и поджогом квартиры, где было совершено преступление – с учетом предыдущего приговора, Хлынцеву назначили 14 лет колонии строгого режима. Президентский указ о его помиловании вышел 11 сентября 2022 года, сообщило 18 октября издание "Кавказ.Реалии"*.

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