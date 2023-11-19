Перекрытие дорог для Крестного хода в Сочи возмутило пешеходов

19 ноября 2023, 18:38

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В Сочи более 4000 человек приняли участие в Крестном ходе, приуроченном к дню Святого Архангела Михаила, отчиталась администрация города. Пользователи Telegram пожаловались, что перекрытие дорог в связи с шествием создало им проблемы, так как маршрут Крестного хода не был известен заранее.

Как писал "Кавказский узел", в 2014 году в Сочи начал отмечаться День города, назначенный властями на 21 ноября. Праздник приходится на Михайлов день, поскольку архангела Михаила сочинские христиане считают покровителем города. В 2016 году 21 ноября в Свято-Михайло-Архангельский собор пришли около 2000 человек, прихожане и верующие из других городов сочли правильным приурочить светский праздник Дня города к христианскому.

Более 4000 человек приняли участие в общеепархиальном крестном ходе, сообщила сегодня администрация Сочи в своем телеграм-канале. "Он был приурочен ко дню небесного покровителя города – Святого Архангела Михаила, который отмечается 21 ноября. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского были приняты необходимые меры безопасности. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, казаки и добровольные народные дружинники", - говорится в публикации.

По состоянию на 18.35 мск, под публикацией нет ни одного комментария, при этом возможность оставлять комментарии не отключена. Возмущением из-за перекрытых дорог пользователи Telegram поделились в комментариях к сегодняшней публикации мэра Алексея Копайгородского о развитии туризма в городе-курорте.

"Я понимаю, благое дело крестный ход! Но не пропустить пешехода, который идет к мастеру по записи - это перебор. Все оцеплено! Колонны нет, но есть приказ не пропускать… У меня запись на стрижку. Нигде нет схемы перекрытия. В таких случаях надо указывать маршрут для пешеходов. Туристы с чемоданами идут, такси не может подъехать", - написала, в частности, Альбина Овчинникова.

"Перекрыть дорогу в дождь? Не вопрос! Предупредить - не знаем, не слышали!" – упрекнула чиновников Анаит Мадоян. "Информация о перекрытии дорог и временном изменении схемы движения транспорта неоднократно публиковалась в официальном канале администрации, а также размещалась на официальном сайте администрации Сочи", - ответил представитель мэрии.

"Скиньте эту схему. Я не нашла. Информация о перекрытии была, а схему я не видела", - попросила Альбина Овчинникова. Представитель администрации в ответ разместил ссылку на публикацию, размещенную 18 ноября в телеграм-канале мэрии. Публикация проиллюстрирована картой, на которой показаны места перекрытия дорог. В тексте публикации говорится, что на время крестного хода с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта по улицам Виноградной, Егорова, части Курортного проспекта, Поярко, Несебрской и Москвина. "Автовладельцев просят не парковать заранее свои машины по пути следования колонны, даже в специально отведенных для этого местах. Временная схема движения автобусов – на сайте мэрии Сочи", - указано в сообщении мэрии.

Ответ чиновника вызвал новые вопросы пользователей. "Показана схема движения колонны. Перекрыто в других местах", - заметила Альбина Овчинникова. "Почему перекрытия не соответствуют схеме?" – спросила Марина.

"Традиционно движение ограничивается на примыкании других улиц к маршруту движения колонны", - ответил представитель мэрии. "Исходя из чего это можно понять? На схеме и в сопутствующем тексте ничего об этом нет! Зачем вы провоцируете социальное напряжение?" – возмутилась Марина.

"Вчера людям надо было напомнить. У всех своих забот полно,чтобы неделю помнить о ваших [мероприятиях] по центральным улицам города", - написал Starfish. "Данная информация была размещена вчера на официальном сайте администрации Сочи и в официальном канале администрации города в ТГ, а также на официальных страницах администрации в ВК и ОК", - ответил представитель мэрии.

"Кто ее читает, кроме ваших сотрудников? Почему не продублировали здесь и на множестве других ваших каналов, типа МЦУ?" – возразил Starfish. "В официальном телеграм-канале МЦУ данная информация публиковалась в пятницу, 17 ноября", - ответил представитель мэрии, разместив ссылку на эту публикацию МЦУ с анонсом крестного хода и указанием его маршрута.

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