Источник сообщил об обыске у учредителя ингушского научного общества

17 ноября 2023, 12:44

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Силовики изъяли книги и компьютеры при обыске у учредителя ингушского историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуба Гогиева, сообщил источник.

По данным источника, обыск в доме учредителя ингушского историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуба Гогиева прошел сегодня рано утром по санкции суда. Силовики изъяли книги, мобильные телефоны и компьютеры, на которых хранились научные работы Гогиева и его супруги, пишет "Фортанга".

Общество «Дзурдзуки» было создано в 2015 году, оно проводит научные изыскания, поисковые экспедиции, работает с молодежью, говорится в публикации.

На сайте МВД по Ингушетии, по состоянию на 12.43 мск, нет информации об обыске у Гогиева. Нет сообщений об этом и на странице "Дзурдзуки" во "ВКонтакте".

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