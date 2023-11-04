Кадыров подарил командирам силовых подразделений автомобили премиум-класса

04 ноября 2023, 03:43

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Не менее 20 автомобилей премиум-класса марок Mercedes и GMC получили в подарок от главы Чечни командиры силовых подразделений, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 3 ноября сообщил о том, что командирам силовых подразделений республики были вручены ключи от автомобилей "премиум-класса". "Для них приобретены современные и качественные машины. Такой подарок для наших братьев сделан в знак благодарности за образцовую и верную службу", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, каждый из командиров ранее боролся с международным терроризмом, а в настоящее время вносит "значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине". В сообщении не уточняется, за счет каких средств были сделаны подарки.

На видео, которое Кадыров приложил к сообщению, видно не менее 20 автомобилей марок Mercedes и GMC. Глава Чечни обратился к командирам на чеченском языке, после чего они, видимо, поблагодарив его, пошли к автомобилям и уехали, сказав напоследок "Ахмат-сила".

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров и ранее дарил дорогостоящие автомобили, в частности, от имени фонда имени Кадырова. 11 октября 2018 года глава Чечни поздравил дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над Конором Макгрегором и от имени фонда имени Кадырова вручил ему ключи от автомобиля Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Пользователи соцсетей, комментируя подаренный Нурмагомедову автомобиль, поспорили о необходимости дарить спортсменам столь дорогие подарки и напомнили о дотациях федерального центра и сборах в фонд имени Ахмата Кадырова.

В декабре 2021 года автомобиль Mercedes от Кадырова получил дагестанский боец ММА Магомед Анкалаев. Некоторые из пользователей соцсетей сочли подарок избыточным, другие заявили, что Анкалаев его заслужил.

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