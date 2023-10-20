Правозащитники заявили об угрозе жизни Ираклия Бебуа

20 октября 2023, 05:23

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Состояние здоровья гражданина Грузии Ираклия Бебуа, который уже три года находится в заключении в Абхазии, серьезно ухудшилось, заявила неправительственная организация "Центр социальной справедливости". Правозащитники призвали добиться скорейшего освобождения Бебуа, чтобы сохранить ему жизнь и здоровье.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Ираклий Бебуа в 2020 году был задержан в Абхазии и осужден там на девять лет колонии по обвинению в незаконном обороте боеприпасов, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и надругательстве над государственным флагом Абхазии. Согласно версии обвинения, Бебуа поджег баннер в цветах абхазского флага перед зданием горсовета в Гали, а позднее власти Абхазии также заявили, что нашли у него гранату. В октябре 2022 года родственники Ираклия Бебуа провели акцию протеста, заявив, что власти Грузии не предпринимают никаких действий для его освобождения.

Сожжением баннера Бебуа выразил протест против празднования дня падения Сухуми в Абхазии 27 сентября. На видео допроса, распространенным властями Абхазии, Бебуа пояснил мотивы сожжения флага: он заявил, что ничего не имеет против абхазов, выступает за дружественные отношения двух народов, а своей акцией протестовал против их разделения. Граната, которую во время обыска изъяли в его доме, силовики достали из-под подушки, - по их версии, мужчина хранил боеприпас в своей постели.

Члены семьи Ираклия Бебуа обеспокоены ухудшением его здоровья в тюрьме. По словам родных, Бебуа еще до ареста имел хронические заболевания и в течение последних лет не мог получать лечение, теперь же его здоровье сильно подорвано тяжелыми тюремными условиями.

"Состояние Ираклия Бебуа постоянно ухудшается, у него сильные боли в голове и пояснице, а также тяжелое психологическое состояние", - говорится в сообщении "Центр социальной справедливости". Активисты призвали власти добиться освобождения Бебуа как можно скорее, чтобы не допустить критического ухудшения его состояния.

Близкие осужденного утверждают, что в Абхазии его пытались обследовать, но не смогли завершить этот процесс из-за отсутствия надлежащей медицинской инфраструктуры. В результате Бебуа так и не поставлен диагноз, соответственно он лишен правильного лечения, передает телекомпания "Формула".

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