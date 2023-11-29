29 ноября 2023, 20:01
Telegram-канал «А у нас в КЧР»
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Предавал огласке информацию о социальных проблемах жителей республики и недостатках официального празднования Дня возрождения карачаевского народа
Деятельность в 2022 году
3 мая в Карачаево-Черкесии отмечается День возрождения карачаевского народа. Именно в этот день в 1957 году первые семьи вернулись на свою родину после сталинской депортации в Среднюю Азию.
4 мая в Telegram-канале «А у нас в КЧР» было опубликовано 1 анонимное письмо читателя с критикой организации официального мероприятия, приуроченного к праздничной дате. Автор увидел в прошедшем в амфитеатре Черкесска концерте подтверждение «тенденции к унижению смысла и важности этого праздника». В частности, он отметил, что кроме главы республики и муфтия не выступил ни один карачаевец, хотя такая протокольная традиция соблюдалась ранее. Также ни один из 9-12 концертных номеров не был исполнен на карачаевском языке или был посвящен теме выселения народа и возвращения его на родину.
Возмутило читателя и медиаоформление сцены, не соответствующее тематике праздника: «Все были в шоке от видео, которое там прогоняли, лыжи, сноуборды, САО РАН, Архыз, туристы… но какое отношение все это имеет ко дню возвращения карачаевского народа на историческую Родину?»
В течение года публиковали и другие сообщения читателей, в частности о социальных и бытовых проблемах, с которыми сталкиваются жители республики. В Усть-Джегуте участок дороги рядом с детсадом и музыкальной школой не оборудован 2 необходимым образом во избежание ДТП на пешеходном переходе. Жители Черкесска жаловались на недоступность для занятий спортом нового республиканского стадиона 3 и сообщали об опасных для жизни людей 4 оголенных электрических столбах, расположенных на улицах города.
Биография
Канал создан в мае 2018 года, и по утверждению авторов представляет «независимый взгляд на жизнь в Карачаево-Черкесии».
За это время опубликовано более 1500 сообщений на темы коррупции, непотизма и клановой борьбы, о социальных, бытовых и экономических проблемах республики.
На канал подписаны более 2700 пользователей.
Примечания
- Доступно по ссылке https://t.me/kchrinform/1420
- Доступно по ссылке https://t.me/kchrinform/1470
- Доступно по ссылке https://t.me/kchrinform/1472
- Доступно по ссылке https://t.me/kchrinform/1490