Рабочие повредили нефтепровод в Котовском районе при строительных работах

16 октября 2023, 12:59

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При строительстве водопровода около Котово рабочие повредили нефтепровод, произошел разлив нефти, сообщил глава района.

Авария на нефтепроводе произошла в промзоне в 15 километрах от Котово 15 октября, рассказали местные жители. "Подрядчик, строящий водовод Котово – Филино, задел трубу нефтепровода, повредив ее в двух местах. В непосредственной близости от нефтяной трубы находится и действующий водопровод, была вероятность попадания нефти в питьевую воду, подающуюся в квартиры горожан", - приводит сегодня слова одного из местных жителей V1.ru.

В приемной управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям попросили подготовить письменный запрос на имя руководителя пресс-службы федерального ведомства, пишет издание. "Из Москвы ваш запрос спустят нам на «землю», в течение семи дней получите ответ", - приводит издание слова представителя ведомства.

В ЕДДС Котовского района отказались комментировать происшествие, пояснив, что дежурный не уполномочен общаться с прессой, говорится в публикации.

Глава Котовского района Сергей Чумаков подтвердил информацию о том, что при строительстве водопровода Котово - Филино рабочие повредили нефтяную трубу и произошел разлив нефти, сообщает сегодня ИА "Высота 102".

Чиновник пояснил, что трубу задел экскаваторщик при рытье траншеи. "На какое-то время работы на данном участке остановлены. Но у нас они идут на трех участках, надеемся, это не отразится на общих темпах ремонта водовода", - сказал он.

Нефтепровод в результате инцидента был остановлен, пишет агентство.

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