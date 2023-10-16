Затонувшая переправа, стоп-кадр видео https://vk.com/wall-37473293_1843589

16 октября 2023, 10:18

Астраханские села оказались отрезаны от региона из-за затонувшей переправы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский остались без транспортного сообщения после того, как затонула понтонная переправа, сообщили власти Красноярского района.

Как информировал "Кавказский узел", жители островных сел в Астраханской области периодически остаются без сообщения с внешним миром из-за инцидентов с переправами. Так, 6 марта 2021 года жители сел Кривой Бузан, Бакланье и Долгино оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня – 10 марта 2021 года.

О том, что в Красноярском районе Астраханской области села Кривой Бузан затонула понтонная переправа, 15 октября сообщил глава этого района Руслан Бисенов. Он уточнил, что инцидент произошел утром 15 октября.

"Около села Кривой Бузан в связи с несанкционированным переездом тяжеловесной техники четырнадцать секций понтонной переправы оказались затопленными. Отрезанными от райцентра остались жители сёл Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский", – написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Для переправы машин экстренных служб организована работа частной паромной переправы в посёлке Долгинский на реке Сумница, добавил Бисенов.

В паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте" 15 октября было опубликовано видео, на котором показана затонувшая переправа. На другом берегу реки стоят люди и смотрят на то место, где она недавно была.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны около 129 тысяч пользователей, на 10.20 мск 16 октября набрал 60 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев.

"А когда чиновники о людях думали?" – задался вопросом Саша Сергеев.

"Мост? Не всё ещё выпито, не всё ещё съедено", – сыронизировал Юрий Самойленко.

"21-й век на дворе, а воз и ныне там", – написала Еля Барышева.

"Одни вопросы. Положительные результаты появятся к 2030-2035 годам. Ждём. Если доживём", – отметил Виктор Новиков.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля 2022 года сельчане в Икрянинском районе пожаловались, что паромные переправы работают зимой с перебоями, и жители нескольких островных сел испытывают сложности с врачебной помощью и доставкой продуктов и медикаментов. Районные власти не решают проблему, констатировали местные активисты и депутаты.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители астраханского села остались без воды из-за аварии", "Более 200 человек эвакуированы после затопления моста в Ростове-на-Дону", "Мост в Астраханской области закрыт после вмешательства силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 октября 2023, 11:14

16 октября 2023, 09:27

  • Житель Кисловодска погиб на Украине

    Алан Алботов из Кисловодска погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 185 жителей Ставропольского края.

16 октября 2023, 08:34

16 октября 2023, 07:39

16 октября 2023, 06:39

  • Танкист из Астрахани убит в ходе СВО

    Командир танковой роты Булат Кабекенов погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 206-ти жителей Астраханской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи