Астраханские села оказались отрезаны от региона из-за затонувшей переправы

16 октября 2023, 10:18

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Жители сел Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский остались без транспортного сообщения после того, как затонула понтонная переправа, сообщили власти Красноярского района.

Как информировал "Кавказский узел", жители островных сел в Астраханской области периодически остаются без сообщения с внешним миром из-за инцидентов с переправами. Так, 6 марта 2021 года жители сел Кривой Бузан, Бакланье и Долгино оказались отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы. Переправа была восстановлена через четыре дня – 10 марта 2021 года.

О том, что в Красноярском районе Астраханской области села Кривой Бузан затонула понтонная переправа, 15 октября сообщил глава этого района Руслан Бисенов. Он уточнил, что инцидент произошел утром 15 октября.

"Около села Кривой Бузан в связи с несанкционированным переездом тяжеловесной техники четырнадцать секций понтонной переправы оказались затопленными. Отрезанными от райцентра остались жители сёл Кривой Бузан, Бакланье и поселка Долгинский", – написал глава района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Для переправы машин экстренных служб организована работа частной паромной переправы в посёлке Долгинский на реке Сумница, добавил Бисенов.

В паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте" 15 октября было опубликовано видео, на котором показана затонувшая переправа. На другом берегу реки стоят люди и смотрят на то место, где она недавно была.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны около 129 тысяч пользователей, на 10.20 мск 16 октября набрал 60 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев.

"А когда чиновники о людях думали?" – задался вопросом Саша Сергеев.

"Мост? Не всё ещё выпито, не всё ещё съедено", – сыронизировал Юрий Самойленко.

"21-й век на дворе, а воз и ныне там", – написала Еля Барышева.

"Одни вопросы. Положительные результаты появятся к 2030-2035 годам. Ждём. Если доживём", – отметил Виктор Новиков.

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля 2022 года сельчане в Икрянинском районе пожаловались, что паромные переправы работают зимой с перебоями, и жители нескольких островных сел испытывают сложности с врачебной помощью и доставкой продуктов и медикаментов. Районные власти не решают проблему, констатировали местные активисты и депутаты.

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