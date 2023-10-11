Олег Орлов оштрафован по делу о дискредитации армии

11 октября 2023, 17:16

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Суд в Москве оштрафовал сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова на 150 тысяч рублей, признав его статью дискредитирующей российские вооруженные силы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Прокурор ходатайствовал о направлении Орлова на психиатрическую экспертизу, однако суд ему отказал. Прокурор попросил суд признать Олега Орлова виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовать его на 250 тысяч рублей. Адвокат Олега Орлова в прениях заявила о противоречиях статьи о дискредитации армии, по которой преследуют правозащитника, Конституции и международному праву. Сам Орлов напомнил суду о верховенстве права, а в последнем слове заявил, что любой обвинительный приговор будет оспорен.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Головинский суд Москвы признал правозащитника Олега Орлова виновным в дискредитации армии и обязал его выплатить штраф в 150 тысяч рублей, следует из трансляции судебного заседания, которую ведет Telegram-канал Центра защиты прав человека "Мемориал".

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