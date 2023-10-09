Более 361 тысячи пассажиров перевезли паромы Керченской переправы за год

09 октября 2023, 02:47

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С 8 октября 2022 года, когда возобновилась работа Керченской паромной переправы, через пролив в обе стороны было перевезено более 361 тысячи пассажиров и 205 тысячи грузовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", паромная переправа Тамань-Керчь закончила работу в сентябре 2020 года. Однако после того, как 8 октября 2022 года было полностью закрыто движение по Крымскому мосту в связи с подрывом там грузового автомобиля, работа переправы возобновилась.

За год с 8 октября 2022 года по 8 октября текущего года паромы Керченской переправы перевезли в обоих направлениях - из Краснодарского края в Крым и обратно - 361 766 пассажиров и 205 275 грузовых автомобилей, пишет "Кубань-24" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По данным ведомства, за год паромы выполнили 6 772 рейса. В настоящее время они перевозят грузовые автомобили со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости и рейсовые автобусы с пассажирами, информирует "Кубань-сегодня".

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