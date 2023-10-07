Масочный режим введен в медучреждениях и ряде образовательных организаций Кабардино-Балкарии

07 октября 2023, 06:49

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Для предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в более чем 20 образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии введен масочный режим для сотрудников. Также во всех медицинских учреждениях республики введен масочный режим для сотрудников и посетителей.

Как писал "Кавказский узел", обязательный масочный режим был отменен в Кабардино-Балкарии в июле 2022 года. Тогда де были приостановлены ограничения на проведение массовых мероприятий и работу организаций общепита в ночное время.

В более чем 20 образовательных учреждения Кабардино-Балкарии введен масочный режим для сотрудников, пишет 6 октября "Интерфакс" со ссылкой на министерство просвещения и науки республики.

По данным ведомства, масочный режим введен в соответствии с постановлением главного санитарного врача республики "для предупреждения распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции". В числе тех, где введен режим - организации, подведомственные министерству: ряд колледжей, учреждения дополнительного образования, коррекционные и кадетские школы-интернаты.

Кроме того, рекомендации по введению масочного режима направлены в муниципальные органы образования, в ведении которых находятся школы.

Ранее обязательный масочный режим был введен в медицинских учреждениях республики, где его должны соблюдать и сотрудники, и посетители, сообщает ТАСС.

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