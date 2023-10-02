В Чечне на высоте Матросской разбили памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота. Скриншот https://theins.ru/news/265507

02 октября 2023, 16:46

Памятник погибшим военным разрушен в Чечне

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Памятник бойцам морской пехоты, погибшим во время второй чеченской кампании, разрушен в Чечне.

В Чечне на высоте Матросской разбили памятник погибшим бойцам морской пехоты Северного флота, сообщил вечером 1 октября телеграм-канал "Что делать?". Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой видна расколотая и лежащая на земле плита с именами бойцов, погибших 31 декабря 1999 года.

30 сентября 1999 года российские войска вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет боевые действия в Чечне и приграничных к ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

Власти Чечни намерены восстановить памятник, который разрушился в результате природного катаклизма или из-за дикого животного, сообщил сегодня министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, опубликовав это же фото.

"Видно, что объект разбит вследствии природного катаклизма, либо диким животным, которые часто встречаются в высокогорье. То есть ни о какой «войне с памятниками» речи и близко нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Мемориальная плита в горах была установлена бойцами морской пехоты Северного флота "без уведомления и согласования с уполномоченным в этой сфере органом исполнительной власти", подчеркнул Дудаев. "Правила и нормы установки в удаленных от населенных пунктов мест, как и элементарные меры защиты от диких животных, не соблюдены", - указал он.

Министр добавил, что охрана памятников, установленных без согласования и не внесенных в реестр, а также находящиеся вне населенных пунктов, не входит в обязанности органов власти.

"Тем не менее, по поручению […] Рамзана Ахматовича Кадырова […] мемориальная плита будет восстановлена на прежнем месте, которое будет благоустроено надлежащим образом", - заявил чиновник.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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