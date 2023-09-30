Сарсангское водохранилище перешло под управление Азербайджана

30 сентября 2023, 03:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расположенное на севере Нагорного Карабаха Сарсангское водохранилище после перешло под управление Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, сотрудники которого начали мониторинг состояния объекта.

Сарсангское водохранилище - крупнейшее по размерам водохранилище в Нагорном Карабахе. Оно расположено на реке Тертер на севере Нагорного Карабаха, в центре Мартакертского района. Объем водохранилища составляет 560 тыс. куб. м. Семь азербайджанских районов могут быть затоплены в случае прорыва на Сарсангской плотине, заявили 21 февраля 2014 года участники прошедшего в Баку круглого стола.

После завершения боевых действий Сарсангское водохранилище перешло под контроль Азербайджана и передана в ведение Государственного агентства водных ресурсов (ГАВР), сообщил 29 сентября корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы правительства страны.

Сотрудник ГАВР отметил, что специалисты ведомства приняли водохранилище в эксплуатацию и уже приступили к его мониторингу с целом оценки состояния объекта.

По его словам, Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тертерчай в Агдеринском районе (армянское название Мардакерт, - прим. «Кавказского узла») одновременно с сооружением ГЭС. Водные ресурсы использовались для генерации энергетических мощностей и орошения сельскохозяйственных угодий. Суммарная емкость водохранилища составляет 565 миллионов кубометров, полезный объем – 500 миллионов кубометров. Площадь водного зеркала водохранилища составляет 1346 га, длина береговой линии – 50,25 км. Как и до начала карабахского конфликта, водохранилище теперь будет использоваться для орошения посевов в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах. Всего предполагается обеспечить поливной водой около 95 тыс. газ сельхозугодий, отметили в ведомстве.

«В течение более чем 30 лет Азербайджан не имел доступ к водохранилищу, жители окрестных районов были лишены возможности пользоваться его ресурсами для орошения своих полей. Сейчас селяне будут обеспечены водой, это повысит плодородность хозяйств», - отметил сотрудник организации.

В январе 2016 года на пленарном заседании сессии ПАСЕ была принята резолюция «Преднамеренное лишение воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», подготовленная на основе доклада боснийского депутата Милицы Маркович. В резолюции содержится призыв к немедленному выводу армянских вооруженных сил для обеспечения доступа на объект инженеров и гидрологов с целью проведения детального обследования на месте. Кроме того, отмечалась необходимость международного контроля за водохранилищем, состоянием Сарсангской и Мадагизской плотин, графиком пропусков воды в осенне-зимний период. Также содержится просьба к властям Армении прекратить использование водных ресурсов «в качестве инструмента политического влияния или инструмента давления». ПАСЕ призвала все заинтересованные стороны активизировать усилия для тесного сотрудничества в совместном управлении ресурсами Сарсангского водохранилища и в целом укреплении мер взаимного доверия.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.