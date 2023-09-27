Следствие отказалось назвать причины затягивания дела Харченко*

27 сентября 2023, 03:57

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Спустя восемь месяцев расследование дела блогера из Геленджика Вадима Харченко*, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации российской армии, так и не завершено. Следствие отказалось отвечать на вопросы "Кавказского узла", сославшись на то, что подробности дела не подлежат разглашению.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля знакомые блогера из Геленджика Вадима Харченко* выразили опасение за его жизнь, указав, что уже две недели он не выходит на связь. Харченко арестован по уголовному делу о дискредитации армии, сообщили источники. 1 марта представитель следствия пояснил, что Харченко* находится под следствием по уголовному делу о дискредитации российской армии за публикацию ролика на его YouTube-канале.

Представитель Следкома в городе Геленджике сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 26 сентября, что по делу Вадима Харченко* ведется следствие. "По делу блогера Вадима Харченко* ведется следствие <...> Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ (дискредитация вооруженных сил России). Харченко* избрана мера пресечения. Данные следствия до его окончания не разглашаются", - сказал он, не уточнив, какая именно мера пресечения избрана блогеру, и рекомендовал "писать запрос". При этом в ведомстве пояснили, что у них есть еще месяц для проведения "следственных действий".

"Кавказский узел" направил запрос в Следственный комитет Российской Федерации с вопросами о том, какая мера пресечения избрана Харченко*, продлевалась ли она, что ему запрещено в связи с мерой пресечения, есть ли у него адвокат, какие следственные действия проведены, в каком он находится статусе, когда дело будет передано в суд, признает ли он свою вину.

Ответ из Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю был получен 26 сентября. Ни на один из вопросов в нем ответов нет, указано лишь, что "уголовное дело в настоящее время находится в производстве следственного отдела по городу Геленджику краевого управления СКР".

"В силу части 2 статьи 161 УПК РФ - данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В связи с тем, что предварительное следствие по уголовному делу в настоящее время не завершено, следствие полагает, что результаты его расследования, а также иная информация в соответствии с поставленными в запросе вопросами, не могут быть преданы гласности без нарушения прав и свобод других участников уголовного судопроизводства", - говорится в ответе на запрос, подписанном помощником руководителя Следственного управления по Краснодарскому краю, полковником юстиции Д. Сидоровым.

По мнению адвоката Сергея Костюка, ни один из вопросов, указанных в запросе, не содержит требования информации, которая могла бы нарушить права и свободы участников процесса. Он также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что срок рассмотрения уголовного дела до передачи его в суд составляет два месяца. "Чтобы продлить срок, нужно следователю запросить на это разрешение руководителя с веским обозначением причин, о которых обществу ничего не известно", - отметил Костюк.

"Кавказский узел" в июне 2019 года на Харченко было совершено нападение около краснодарского аэропорта. По словам блогера, на него напали двое неизвестных. Один из них несколько раз выстрелил, предположительно, из травматического пистолета, другой нанес ножевые ранения. Позднее блогер рассказал, что обратился в московскую клинику для проведения операции на раненой руке.

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