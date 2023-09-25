Столицы республик юга России оказались в хвосте рейтинга по уровню зарплат

25 сентября 2023, 01:59

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На последних местах рейтинга крупнейших городов России по уровню зарплат оказались Черкесск, Грозный, Майкоп, Нальчик, Владикавказ и Элиста.

Как писал "Кавказский узел", по данных за первое полугодие 2022 года самые низкие зарплаты получали в России жители Грозного, Майкопа, Черкесска, Нальчика, Владикавказа и Элисты.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 25 сентября рейтинг крупнейших городов России по уровню зарплат в первом полугодии 2023 года. Средняя зарплата вычислялась на основе муниципальной статистики по крупным и средним предприятиям. В рейтинг включены 100 городов. Это административные центры субъектов Российской Федерации и другие крупнейшие города.

Среди регионов юга России самая высокая средняя зарплата - у жителей Краснодара (63,2 тысячи рублей), который занял 32 место. Новороссийска расположился на 36 месте (61,3 тысячи рублей), Ростов-на-Дону - на 43 месте (58,5 тысячи рублей), Сочи - на 52 месте (55,3 тысячи рублей), Ставрополь - на 78 месте (48,4 тысячи рублей), Волгоград - на 79 месте (47,8 тысячи рублей), Астрахань - на 80 месте (47,4 тысячи рублей), Магас - на 84 месте (46,1 тысячи рублей).

Последние места рейтинга заняли столицы республик юга России. На 95 месте - Черкесск (40,3 тысячи рублей), на 96 месте - Грозный (40 тысяч рублей), на 97 месте - Майкоп (39,6 тысячи рублей), на 98 месте - Нальчик (38,1 тысячи рублей), на 99 месте - Владикавказ (38 тысяч рублей), на 100 месте - Элиста (37,9 тысячи рублей). Последние места столицы республик заняли и в рейтинге по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора. На среднюю зарплаты в них можно приобрести примерно два таких набора.

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