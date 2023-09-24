Подорожание хлеба до 25 рублей возмутило жителей Чечни

24 сентября 2023, 16:51

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Стоимость хлеба в магазинах Чечни выросла с 20 до 25 рублей после того, как власти анонсировали подорожание хлеба на два рубля, рассказали жители республики. Такое повышение цены заметно ударило по бюджету многодетных и малообеспеченных семей, возмутились они.

Как писал "Кавказский узел", стоимость некоторых продуктов в Чечне, несмотря на рост цен, остается более низкой, чем в соседнем Дагестане, но объективных причин для такой разницы нет, указали в мае 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Попытки властей Чечни регулировать цены на продукты приведут к завышению цен продавцами и дефициту, спрогнозировали они.

Внезапное подорожание хлеба наблюдается в Чечне, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители республики. Так, жительница села Рагун-Кажи Ножай-Юртовского района Раиса. Женщина сообщила, что приехала в Гудермес по делам и зашла в магазин, чтобы купить хлеб. "Я всегда в Гудермесе покупаю «Шатойский» хлеб. Еще до перестройки шатойские хлебопеки по особому, своему рецепту пекли вкусный хлеб. И теперь по их рецепту многие пекари такой же пекут. Бывая в Гудермесе, всегда беру четыре буханки. Захожу в магазин, а там вижу – стоимость хлеба, который вчера стоил 20 рублей, нынче уже 25!" - сказала Раиса.

Она пояснила, что в ее семье девять человек, включая детей и внуков, и четыре буханки по 500 граммов ее семье хватает на день. Таким образом, если покупать хлеб по 25 рублей, то в неделю расходы только на хлеб составят 700 рублей. "Я тогда решила, что куплю хлеб в райцентре, сэкономлю. Однако захожу в наш магазин и вижу, что здесь тоже стоимость хлеба такая же , как и в Гудермесе. Оказывается, по всей республике такая цена за хлеб", - сказала Раиса.

Гильдия пекарей Чечни оповестила министерство экономического, территориального развития и торговли Чечни о планах повысить цены на хлеб на два рубля, сообщил директор департамента минитерства Юсуп Адалаев. "Гильдия пекарей Чеченской Республики направила соответствующую информацию, что произошло подорожание топлива, электроэнергии, логистической цепочки в целом, и плюс оборудование импортное требует значительных затрат. А также происходит текучка кадров. Мы сейчас проводим анализ информации, которую нам направили. Но хочу отметить, что даже если цена поднимется на 2 рубля, хлеб в Чеченской Республике будет самый дешевый по России", - привело 15 сентября его слова ИА "Чечня Сегодня".

Женщина признала, что для ее семьи такое подорожание хлеба "не такая уж катастрофа". "Но ведь есть семьи малообеспеченные, где много детей, и все мал мала меньше, и родители-инвалиды, а живут в основном на детские пособия и пенсии стариков. А основной продукт питания – хлеб", - сказала она.

Жительница Ачхой-Мартана Кульсум – мать шестерых детей, также в ее семье есть и внуки. "Двое [детей] в этом году оканчивают школу, двум ещё два года учиться. Дочка была замужем, да не сложилась семейная жизнь, вернулась с ребенком-грудничком. Сын развелся с женой, уехал на Север искать работу, вот уже третий год, как покинул дом, пару раз звонил, а два его сына, внуки наши четырех и пяти лет, у нас: его жена бывшая привезла нам детишек и сама тоже куда-то уехала... Такая вот у меня большая семья. Муж пытается уже сколько времени найти постоянную работу, но если что-то и предлагают, то временно", - рассказала Кульсум корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, доходы семьи, куда входят детские пособия и пенсия свекрови, перекрываются расходами, которые в связи с повышением цены на хлеб выросли на 150 рублей в день, потому что ее муж "каждый день покупает шесть 500-граммовых кирпичиков хлеба, который съедается до крошки". "А еще увеличивающиеся расходы за газ и электричество", - добавила Кульсум.

Жительница села Гойты Марха рассказала, что ее семья оказалась в бедственном финансовом положении после того, как они с мужем остались без работы, а сбережения ушли на похороны родителей и лечение и реабилитацию мужа, попавшего в аварию. "У нас шестеро детей, старшему 18 лет, хочет учиться дальше, но пока этот вопрос из-за финансовых трудностей мы решить не можем. Они растут и растут их запросы, но я не могу, к примеру, купить им ноутбук", - сказала Марха корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, в магазине, где она покупает продукты, часто бывают акции, когда кто-то из обеспеченных людей приносит в магазин деньги для того, чтобы покупатели брали хлебобулочные изделия бесплатно, кому сколько нужно. "Эта акция стала особенно актуальна сейчас, с повышением цены на хлеб. Раньше, когда я видела это объявление, что можно брать бесплатно хлебобулочные изделия, то думала, что это не для моей семьи, это для тех, кто нуждается. А вот теперь в эту категорию попала и я со своей семьей. Правда, мы пока еще не «остро нуждающиеся», ведь кому-то живется гораздо хуже, чем нам. Но я все равно беру свои восемь буханок хлеба и по сладкой булочке для детей и свекрови. Ведь я и так ограничила покупку всяких вкусностей для детей", - рассказала Марха.

Яхита с семьей живет в станице Мекенской Наурского района. У нее шестеро детей, старшему 22 года. Женщина вздохнула, когда услышала о таких акциях в магазинах. "Мы находимся за Терским хребтом, и для нас такие акции не проводят", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Подруга Яхиты Патимат, живущая в той же станице, сообщила, что муж Яхиты после инсульта "прикован к постели", и соседи "помогают семье Яхиты, кто чем может", в том числе приносят детям еду. По словам Патимат, 21 сентября она пришла в магазин за хлебом, но качество хлеба было удручающим. "Видно, эти пять или шесть лотков с только что выпеченным хлебом упали друг на друга, весь хлеб был примятый, покореженный, кое-где в грязи. Я взяла одну буханку, мякиш внутри был слипшийся. Выбрали мы несколько кирпичиков хлеба, если что, посушим в духовке, получим сухарики. Пришли домой, дети были рады и этому сплющенному хлебу", - рассказала Патимат корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Грозного Хава сообщила, что 21 сентября купила в одном из магазинов на рынке «Беркат» четыре буханки хлеба, забыв, что отец просил купить или четыре буханки «Шатойского», или в одной из пекарен три буханки хлеба по 50 рублей. "В тот вечер отец ждал гостей, я, уставшая, легла спать, а утром, едва выйдя из своей комнаты, столкнулась с отцом. Он, ни слова не говоря, провел меня на кухню и попросил нарезать пару ломтиков хлеба для бутербродов. У меня ничего не получилось, хлеб крошился даже под самым острым ножом", - рассказала Хава корреспонденту "Кавказского узла".

Хлеб такого качества получается, если при выпечке была использована некачественная мука с низким процентом клейковины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из грозненских пекарен Максим.

По его словам, другая причина, по которой крошится хлеб, - добавление в пекарнях непроданного хлеба в тесто, из которого будет выпекаться новая партия. "Будет количество, но не будет качества. Такой хлеб невкусен, хорошо не пропекается и быстро плесневеет", - сказал он.

Максим рассказал, что пекарня, в которой он работает, делает хлеб только на ставропольской муке «Терек». "Повысилась цена дрожжей, у разных поставщиков цена разная. Мы стараемся использовать закваску, это хлопотно, зато гораздо дешевле", - сказал он, отметив, что на цену хлеба влияет в основном возросшая цена на газ и электричество.

Совладелец двух пекарен Мовлади в связи с очередным повышением цены на хлеб напомнил, что хлеб входит в число социально-значимых продуктов. "Поэтому федеральная антимонопольная служба России время от времени проводит мониторинг ценообразования на социально-значимый продукт, в данном случае, на хлеб, на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия ценовых сговоров участников рынка", - рассказал хлебопек корреспонденту "Кавказского узла".

Мовлади счел странной информацию об обращении Гильдии пекарей Чечни к властям республики. "Может, я что-то упустил и не знаю ничего о существовании этого сообщества хлебопеков. Но, как оказывается, и большинство моих коллег тоже теряются в догадках, какая такая Гильдия появилась. Все мы, конечно, не против того, чтобы обновить оборудование, повысить зарплату своим рабочим и решить еще несколько проблем производственного характера. Но ведь не повышением цен на важный стратегический продукт! Какими моральными критериями руководствуются члены Гильдии, если таковая существует, предлагая повысить цены на хлеб, залезая при этом в и без того тощий карман малоимущих, для которых хлеб – почти единственный продукт, который в некоторых семьях еще могут купить?" – сказал мужчина.

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