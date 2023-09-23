Кадыров рапортовал об отправке группы добровольцев на Украину

23 сентября 2023, 03:55

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Еще одна группа добровольцев отправилась в зону проведения специальной военной операции, многие из них едут на Украину во второй и третий раз, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке групп бойцов из Чечни на Украину. В частности, 7 сентября он сообщил об отправке очередной группы добровольцев после подготовки в Российском университет спецназа.

С начала военной операции в зону боевых действий отправлены из Чечни 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев, сообщил 7 августа Рамзан Кадыров со ссылкой на данные спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Вечером 22 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения специальной военной операции.

По словам Кадырова, группу проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и временно исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Аслан Ирасханов. "Примечательно, что в составе этой группы находятся как новые добровольцы, так и те, которые отправляются на СВО уже во второй и третий раз", - отметил глава Чечни.

"Кавказский узел" писал, что в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находились племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики, и бывший заместитель муфтия Чечни Валид Куруев, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

При этом Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - привело его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

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