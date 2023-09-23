Ноздринов обвинил силовиков в попытке оказать давление

23 сентября 2023, 02:56

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Кубанский журналист Александр Ноздринов сообщил в письме супруге, что в изоляторе временного содержания ему не дали увидеться с адвокатами и провели обыск. Ноздринов уверен, что таким образом на него хотели оказать давление, так как он не признал вину.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 16 сентября гособвинитель запросил для Ноздринова девять лет колонии.

Александр Ноздринов прислал своей супруге Екатерине письмо по системе «ФСИН-письмо», написанное 20 сентября, в котором сообщил, что 25 сентября, когда состоится следующее заседание суда, он не поедет на него, опасаясь за свою безопасность.

Он писал, что когда после предыдущего заседания суда 16 сентября хотел увидеться с адвокатами в ИВС, ему не дали этого сделать и стали готовить на этапирование в СИЗО-2 Армавира, где он содержится. Но вместо того, чтобы увезти, его отвели в следственную комнату, где были 5-6 человек, одетых в гражданское. «Когда меня завели в следственную комнату, я увидел, что камера была закрыта (камера видеонаблюдения), после от них были разные высказывания в мой адрес, негативно и с презрением относились ко мне. Далее все одновременно начали рыться в моих личных вещах. Я так понял, они хотят что-то подкинуть мне запрещенное в личные вещи» - писал Ноздринов.

Ноздринов отметил, что в ИВС посторонних людей могли пропустить лишь с санкции суда, но он сомневается, что судья дал такую санкцию. Блогер считает, что таким образом силовики хотят оказать на него давление, поскольку он не признает вину по делу. «В целях безопасности я на суд 25 сентября 20223 не приеду, жду адвокатов в СИЗО-2, чтобы подготовить заявление в СК [Следственный комитет]», - заключил Ноздринов.

Напомним, в марте 2022 года у Александра Ноздринова, который вел YouTube-канал "Саня Новокубанск", прошел обыск. Ноздринов при задержании был избит. Сначала его арестовали по административному делу о неповиновении инспекторам ДПС, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Поводом для уголовного дела стала публикация фотографии разрушенной многоэтажки в Киеве с подписью, содержащей критическую оценку действий российских военных. Ноздринов не признал вину.

14 марта в суде выступил эксперт Александр Исавнин, привлеченный к процессу защитой. По его мнению, есть основания полагать, что представленные обвинением доказательства "имеют признаки монтажа и фальсификации". Эксперт, в частности, обнаружил признаки монтажа в скриншотах публикаций, которые легли в основу дела Ноздринова.

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