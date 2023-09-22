Суд в Элисте оштрафовал активиста за несостоявшийся митинг

22 сентября 2023, 23:59

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Элистинский горсуд обязал Церена Басангова уплатить 10 тысяч рублей штрафа за призывы к участию в несогласованном митинге. При этом суд проигнорировал то, что митинг не состоялся, отметил журналист Валерий Бадмаев, указав, что этот вопрос должен рассматривать Конституционный суд.

Как писал "Кавказский узел", житель Элисты Церен Басангов подал в администрацию города уведомление о проведении митинга, посвященного проблемам ЖКХ и общественного транспорта. Мероприятие численностью до 300 человек предполагалось провести 23 августа, но мэрия отказала в согласовании митинга по проблемам ЖКХ и предложила перенести акцию на конец сентября, суд признал законным это решение. Собрание прошло в онлайн-формате.

Власти должны учитывать доходы людей при согласовании тарифов, и расходы на ЖКХ не должны составлять более 8-10% от минимального прожиточного минимума, заявили участники онлайн-митинга в Элисте. Они также потребовали признать потерпевшими всех жителей города при расследовании уголовного дела о срыве водоснабжения. Кроме того, активисты предложили подать коллективный иск к энергосервису за повышенные тарифы на горячую воду и за перебои с горячей водой.

Сегодня Элистинский городской суд признал местного жителя Церена Басангова виновным в нарушении порядка организации митинга (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ) и оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

О решении суда сам Церен Басангов сообщил корреспонденту "Кавказского узла". Активист отметил, что будет обжаловать решение Элистинского городского суда.

На суде Басангова присутствовал журналист, главред "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев. Он пояснил, что Басангова привлекли за нарушение положения о том, что агитация мероприятия может осуществляться только после того, как оно будет согласовано. "А он подал уведомление - и сразу начал писать в соцсетях. Он, по сути, просто информировал о своих действиях. Но это было расценено как агитация. На этом основании его и привлекли к ответственности. Они говорят, что он, помимо того, что сообщал о планируемом митинге, призывал приходить и участвовать. А это уже агитация. А в законе о митингах, ФЗ-54, статья 10, написано, что информировать и проводить агитацию можно, но когда получишь согласование. А он его так и не получил. И на этом они его поймали", - сказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время,самого митинга не было, указал Бадмаев. "Разве был митинг? Были какие-то нарушения? Нет, не было. Формальное нарушение нашли, за него зацепились - и всё", - добавил он.

Бадмаев подчеркнул, что об онлайн-собрании речи вообще не шло, по этому вопросу к Басангову претензий нет.

"Мы будем это обжаловать! Потому что они уперлись в букву закона. Но какой был отрицательный результат, общественный вред? Даже если он заранее агитировал? Не было же митинга. Это вопрос к Конституционному суду России, по сути, туда надо обращаться. Пусть дадут толкование. Как в таких случаях следует оценивать? Если агитация была, а самого митинга не было? Можно ли привлекать за агитацию несостоявшегося события? Пусть разъяснят, я бы поставил такой вопрос перед Конституционным судом. А так выходит, что человек пострадал, понес убытки, но по факту он же ничего не сделал. Поэтому надо идти и в Верховный суд, и потом в Конституционный", - заключил Бадмаев.

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