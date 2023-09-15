15 сентября 2023, 06:59

Отмена школьных автобусов создала проблемы краснодарцам

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Мэрия Краснодара отменила школьные автобусы для детей, живущих в черте города, предложив им пользоваться общественным транспортом. Маршрутки и автобусы оказались переполненными, по утрам стало сложно уехать на общественном транспорте из спальных районов, пожаловались горожане.

Власти Краснодара отменили школьные автобусы, которые бесплатно курсировали по городу, собирая детей у домов и довозя их до школы, остались школьные автобусы только для детей, проживающих за чертой города. Сотрудник пресс-службы администрации города объяснил это корреспонденту "Кавказского узла" "оптимизацией", добавив, что причиной отмены также является строительство пяти новых школ и остановок общественного транспорта рядом с этими школами.

Выходом из ситуации для школьников и их родителей стал с 1 сентября проезд в общественном транспорте, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

"Оплатить проезд можно наличными, бесконтактной банковской картой, транспортной картой. Стоимость проезда в краснодарском общественном транспорте — трамваях, троллейбусах, автобусах муниципального перевозчика МУП «КТТУ» — составляет 35-40 рублей при оплате наличными. Карта детям для проезда к общеобразовательным учреждениям (школам) дает право на бесплатный проезд (50 поездок в месяц) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования "город Краснодар". Стоимость карты - 100 рублей, первичная выдача - бесплатно. Месячный проездной для ребенка стоит 430 рублей", - рассказал представитель департамента.

Житель микрорайона Гидростроителей Александр Бовин сообщил, что опасается отпускать внука в школу на общественном транспорте. "Я с семьей переехал в Краснодар 16 лет назад. Дочь закончила школу без проблем. Но сейчас проблемы появились у внука из-за переуплотнения города людьми и бездумной застройкой. Я везу внука в школу на своей машине километра четыре в один конец, потому что ехать из-за давок в автобусе маленькому ребенку опасно. Но каждое утро мы с ним попадаем в огромные пробки и все равно стоим и ждем, когда они рассосутся. Проблема в том, что Краснодар как был деревней с одной дорогой, так ею и остался. Наляпали высоток, возвели массу новостроев […] а дальше и трава не расти. Как хотите, так и живите: без дорог, без транспорта, без школ, поликлиник и больниц", - рассказал Бовин корреспонденту "Кавказского узла".

Его дочь Алина подтвердила, что ее 8-летний сын ездит с дедом в школу на частном транспорте, а вот его одноклассникам – детям, которые едут из новых микрорайонов, где нет своих школ, «совсем не весело ежедневно давиться в автобусах». Мама мальчика сказала корреспонденту "Кавказского узла", что у них в школе есть класс с литерой «Р», а в других школах, где учатся дети ее подруг, даже есть классы с буквой «Ю».

Жительница микрорайона Молодежный Вера Михайлова - мама пятиклассницы. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала из станицы Платнировской и купила в Краснодаре квартиру в новостройке. Оказалось, что все места в близлежащей школе заняты, и ребенка удалось пристроить в школу в пяти километрах от дома.

"Каждый день вынуждена провожать дочку на автобусную остановку, чтобы посадить в автобус. Хоть она и пятиклассница, но она еще совсем ребенок. Каждый день волнуюсь, как она сядет в автобус или не сможет в него сесть, чтобы доехать назад до дома. Каждый день испытание и для нее и для меня. И мне совершенно непонятно: почему в часы пик не пустить больше общественного транспорта и сократить движение индивидуального? Ведь получается, что все стоят в одной большой пробке и утром и вечером, и ничего не делается со стороны чиновников, чтобы ситуацию улучшить", - сказала женщина.

Она добавила, что многие родители возмущены транспортными коллапсами. «Мы написали много жалоб, но вместо ответа тишина», - пояснила Вера Михайлова.

Бабушка 10-летнего мальчика Надежда Малышенко сообщила, что живет с семьей в микрорайоне Комсомольский, который был построен в 1975 году. "Мы живем, как в раю, по сравнению с новостроями, где нет ничего, кроме страшных небоскребов. У нас шесть школ в шаговой доступности от домов, 13 детских садиков, общественный транспорт рядом с домами, магазины, поликлиники... Внук в школу ходит пешком. У нас одна проблема, что ввиду хаотичной застройки в наши школы, детские сады, поликлиники стали «подселять» детей из микрорайонов-новостроев, где нет ничего вообще: ни школ, ни садиков, ни поликлиник", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, врачи в поликлиниках "не успевают справляться с таким огромным количеством больных". "Да и наши школы стали трещать по швам: из-за наплыва детей создаются новые классы, строятся пристройки и филиалы. То есть школы и сады раздуваются, руководство и персонал остается то же. Нагрузка увеличена. Люди возмущались, но ничего не помогает", - рассказала Надежда Малышенко.

Напомним, в январе жители Краснодара пожаловались, что в городе высокие цены на проезд в общественном транспорте, его состояние плохое, а маршруты не продуманы. В Краснодаре также недостаточно парковок, а власти не предпринимают усилий, чтобы сократить число пробок на дорогах, заявили горожане в Telegram.

1 августа 2022 года жители Новознаменского - пригорода Краснодара - провели пикет с требованием улучшить транспортную доступность поселка. Они пожаловались, что проблема с автобусами не решается уже несколько лет, а число жителей поселка увеличивается. Ситуация в Новознаменском еще далеко не самая худшая в Краснодаре, заметила руководитель "Транспортной инициативы" Марина Репещук.

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Примечание:

"Новый автобусный маршрут открыт между Краснодаром и Крымом", "Протестующие водители автобусов в Краснодаре не вышли на работу", "Пассажиры автобуса Тбилиси - Краснодар размещены в доме культуры на Ставрополье".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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