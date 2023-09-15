Суд в Геленджике прекратил дело Валентины Шостак

15 сентября 2023, 04:05

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Представитель кандидата в депутаты Валентина Шостак намерена обжаловать обвинение во вмешательстве в выборы, выдвинутое членами участкового избиркома в Геленджике.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября на УИК № 0938 в Геленджике, где проводились выборы в гордуму, полицейские задержали представителя одного из кандидатов Валентину Шостак по жалобе членов избиркома на то, что она вела съемку заполненных бюллетеней и их перемещение в сейф-пакет.

Судья мирового участка №14 в Геленджике прекратил административное дело против Валентины Шостак, обвиненной во вмешательстве в работу избирательной комиссии (статья 5.69 КоАП России). Об этом 14 сентября сообщила корреспонденту “Кавказского узла” сама Шостак.

Дело против Валентины Шостак было возбуждено по заявлению членов комиссии на участке № 09–38. По словам активистки, постановление о прекращении было вынесено 13 сентября, однако спустя сутки она так и не смогла получить документ.

На заседании присутствовала адвокат Наталья Федоренко, но из речи судьи она не смогла понять мотивов решения. Как заявила Федоренко корреспонденту “Кавказского узла”, судья говорил тихо и неразборчиво.

Шостак - член территориального избиркома (ТИК) с правом решающего голоса в Горячем Ключе, на участке №09-38 присутствовала в качестве финансового представителя кандидата в депутаты Ивана Лапина. Она настаивает, что имела право участвовать в работе участковой комиссии и не нарушала закон. Активистка не исключила, что прекращение дела может быть связано с ее специальным статусом члена ТИК.

Валентина Шостак намерена получить решение суда, чтобы ознакомиться с заявлением членов УИК и обжаловать несправедливое, по ее словам, обвинение в правонарушении. В связи с нарушениями во время выборов Шостак уже подала несколько жалоб в прокуратуру, но реакции на них пока не получила.

"Кавказский узел" писал, что тот же судья мирового участка №14 в Геленджике оштрафовал 13 сентября наблюдателя Игоря Огородникова по статье о вмешательстве в работу избиркома.

Новости о выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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