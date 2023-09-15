Карабахские активисты назвали провокацией ввоз российской помощи через Агдам

15 сентября 2023, 03:07

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Азербайджанская сторона нарушила договоренность и не открыла Лачинский коридор после проезда российского гуманитарного груза по дороге через Агдам, поэтому жители Нагорного Карабаха продолжат блокировать этот путь, заявило движение бывшего госминистра непризнанной республики Рубена Варданяна.

Как писал "Кавказский узел", Европейский союз счел важным шагом открытие дороги Агдам-Аскеран, по которой в Нагорный Карабах поступила гуманитарная помощь из России, что должно способствовать открытию и Лачинского коридора. К "немедленному и одновременному" открытию "Лачинского и Агдамского маршрутов" призвала также помощник госсекретаря США Юри Ким.

Российский Красный Крест привез 1000 продуктовых наборов, 270 наборов постельного белья, 200 гигиенических наборов и 192 детских набора. Вследствие длительной блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Акция по блокировке дороги из Агдама продолжается, в ней участвуют жители Аскерана и других населенных пунктов, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” представитель движения.

Сторонники Рубена Варданяна не разблокируют дорогу из Агдама, поскольку Азербайджан отказался открыть Лачинский коридор и игнорирует все международные усилия по разрешению проблемы, сообщил 14 сентября «Фронт безопасности и развития Арцаха».

«Можно констатировать, что Азербайджан в очередной раз отказался от утвержденных договоренностей и в ответ на согласие властей Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) о переброске гуманитарного груза Российского Красного Креста из России по дороге Акна-Степанакерт (Акна - армянское название Агдама) не разрешил ввоз гуманитарных грузов с территории Армении через Бердзорский (Лачинский) коридор», - говорится в заявлении движения.

«Фронт безопасности и развития Арцаха» Рубен Варданян основал в начале лета 2023 года, после того, как покинул пост госминистра Нагорного Карабаха.

«Вызывает по меньшей мере недоумение то, что Россия, как сторона договоренностей и гарант выполнения положений трехстороннего заявления 2020 года, терпит очередную провокацию со стороны Азербайджана», - отмечают активисты. Они также призвали власти Карабаха настаивать на необходимости международных гарантий при заключении в будущем каких-либо договоренностей с азербайджанской стороной.

Обращаясь к жителям непризнанной республики, движение призвало «объединиться и сделать все возможное ради спасения Арцаха». «В условиях тотальной блокады, глубокого гуманитарного кризиса и экзистенциальных угроз со стороны Азербайджана, важнейшей гарантией сохранения Арцаха армянским было и остается непоколебимое желание народа Арцаха жить на своей Родине и защищать ее любой ценой», - говорится в публикации Telegram-канала движения.

Сам Рубен Варданян отметил, что международное сообщество должно иметь точное представление о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе и вокруг него. «Гуманитарная катастрофа в Арцахе намеренно создана Азербайджаном с целью подчинить себе армян Арцаха и осуществить политику этнической чистки. Просто все это «упаковано» в благозвучные европейские термины», - написал Варданян в своем Telegram-канале.

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