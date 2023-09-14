14 сентября 2023, 05:23

Житель Ставрополья осужден за присягу запрещенной организации

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Суд в Ставрополе назначил срок мужчине, который пытался примкнуть к экстремистской организации, записав аудиосообщение с присягой. 

Промышленный районный суд в Ставрополе вынес приговор мужчине, обвиняемого в причастности к экстремистской организации. 

Согласно версии следствия и суда, обвиняемый разделял взгляды одной из запрещенных в России организаций и в октябре 2020 года решил стать “ее полноправным участником” с целью “обострить социально-политическую обстановку и дестабилизировать конституционный строй”. 

О своем намерении мужчина сообщил знакомому, который уже состоял в запрещенной организации и выступал от ее имени. 18 октября 2020 года, находясь в Ростове-на-Дону, обвиняемый “записал аудиосообщение с присягой” и направил представителю объединения, утверждается в сообщении Объединенной пресс-службы судов Ставрополья. 

По данным суда, после присяги обвиняемый также заполнил анкету, “необходимую для формирования личного дела участника экстремистской организации”. Он также придумал себе позывной, сообщается 13 сентября в Telegram-канале “Суды Ставропольского края”. 

Суд пришел к выводу, что своими действиями мужчина способствовал “увеличению численности и повышению боеспособности” экстремистского объединения, чьи название и признаки в сообщении не называются. Обвиняемый приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения с ограничением свободы и лишением права на публикации в интернете на год. 

Статья об участии в деятельности запрещенной экстремистской организации часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора “Кавказский узел” пока не располагает.

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Примечание:

"Заключенный ставропольской колонии осужден за экстремизм", "Житель Карачаево-Черкесии приговорен к 16 годам колонии за подготовку теракта", "Заключенный со Ставрополья получил новый срок за присягу ИГ*". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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