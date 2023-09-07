07 сентября 2023, 12:12

Ростовский суд приговорил наводчика HIMARS к 12 годам колонии

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Гражданин России и Украины Владислав Понамарев признан виновным в том, что передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и передвижениях техники. Ростовский облсуд приговорил его к 12 годам колонии.

"Понамарев осужден на 12 лет колонии строгого режима по ст.276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в пресс-службе суда.

Пономарев был арестован в декабре 2022 года в Ростовской области. По версии ФСБ, он передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделения ВСУ нанесли ракетный удар РСЗО "Хаймарс". На тот момент Пономарев еще не получил гражданство РФ, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что в августе ростовские силовики задержали гражданку Украины, которая подозревается в том, что передавала украинским спецслужбам данные о дислокации российских воинских подразделений и перемещениях военной техники. А ранее суд приговорил сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Картычко к 12 годам, признав его виновным в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений, которые могли быть использованы против безопасности России.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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