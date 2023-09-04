Житель Ставрополья осужден условно за ложное сообщение о минировании автобуса

04 сентября 2023, 03:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил жителя села Кочубеевское к полутора годам условного срока за ложное сообщение о минировании автобуса.

Дело жителя села Кочубеевское рассмотрел Невинномысский городской суд.

По данным правоохранительных органов, мужчина в августе прошлого года позвонил в полицию и сообщил, что в пассажирском автобусе, следующем из Георгиевска в Ставрополь, заложено взрывное устройство. Силовики проверили автобус, но ничего не нашли, пишет 2 сентября 1777.ru.

Суд учел, что мужчина признал вину и оказывал содействие следствию, кроме того, у него имеются малолетние дети. Он приговорен к полутора годам лишения свободы условно, информирует "Победа 26".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2022 года двое подростков в Ставрополе были обвинены в ложных сообщениях о минировании социальных учреждений и правоохранительных органов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.