ФСБ задержала уроженца Ростовской области из-за связи с книгоиздателем Эжаевым

31 августа 2023, 06:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Ростовской области задержан по делу о финансировании террористической деятельности из-за денежных переводов исламскому издательскому дому "Умма".

Как писал "Кавказский узел", 2-й Западный окружной военный суд в Москве в начале февраля приговорил к 17 годам лишения свободы книгоиздателя из Чечни Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании терроризма. 60-летний Эжаев заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным. 15 из 12 свидетелей по делу Эжаева были анонимными.

Следствие считает Эжаева причастным к организации финансирования террористического сообщества на 34 миллиона рублей, обвинение ему предъявлено по статье о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК РФ).

Силовики объявили уроженца Ростовской области причастным к финансированию деятельности ИГ*, за то, что тот переводил деньги на счета издательского дома "Умма". О задержании мужчины сообщило региональное управление ФСБ.

При обыске в доме подозреваемого были найдены крупные суммы денег и "литература экстремистского характера".

"Установлено, что подозреваемый переводил деньги владельцу издательского дома "Умма", осужденному ранее за организацию финансирования терроризма", - цитирует сообщение силовиков 30 августа "Интерфакс-Юг".

Дело расследуется по статье о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК России), которая предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Сообщение не содержит сведений о личных данных задержанного и его роде занятий. На 56-секундной видеозаписи задержания, опубликованной Telegram-каналом "Че по Ростову", лица мужчины не видно. Судя по записи, группа вооруженных силовиков обследовала частный дом, а затем задержала подозреваемого в общественном месте.

В видеоролике показаны несколько книг, в том числе одно издание, признанное в России экстремистским, а также изъятые деньги: несколько стопок пятитысячных рублевых банкнот и некоторое количество иностранной валюты, в том числе доллары, евро и турецкие лиры.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

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