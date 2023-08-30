Олег Важдаев принял решение не обжаловать приговор

30 августа 2023, 05:44

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После беседы с краснодарцем Олегом Важдаевым, осужденным за попытку поджога военкомата на шесть лет колонии, принято решение не обжаловать приговор, чтобы не ухудшить его положение, рассказал адвокат Алексей Аванесян. Поджоги военкоматов случались изредка и ранее, но в последнее время их количество значительно выросло, отметил адвокат Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодара Олег Важдаев был задержан 29 сентября 2022 года и арестован по делу о попытке поджога военкомата. Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, но затем его переквалифицировали на статью о теракте. 29 марта адвокат заявил, что Важдаев пошел на поджог военкомата, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Адвокат сообщил, что Важдаев признал вину в поджоге, однако исключил идейную подоплеку. 24 августа он был приговорен к шести годам колонии строгого режима.

Адвокат Важдаева Алексей Аванесян сообщил, что его подзащитный пожаловался на пытки током. Следователь ФСБ направил материалы по заявлению Олега Важдаева о пытках в Следственный комитет.

Адвокат Олега Важдаева Алексей Аванесян 29 августа рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после совещания со своим подзащитным принято решение не обжаловать приговор из-за «возможного ухудшения положения» Важдаева.

По словам адвоката, суд при вынесении приговора учел, как смягчающие обстоятельства, частичное признание Важдаевым вины, раскаяние, положительные характеристики с места жительства, места неофициального трудоустройства и места нахождения под стражей, инвалидность отца, активное способствование расследованию преступления и то, что до того он не был замечен ни в чем предосудительном. При этом, как отметил Аванесян, Следственный комитет России так и не отреагировал на заявление Важдаева о пытках.

Адвокат Евгений Черноусов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что поджоги военкоматов бывали и раньше, но масштаб они приобрели лишь после начала СВО. «Военкоматы поджигали и раньше. Даже в СССР такие случаи были. Но это были единичные случаи, никакой системы не было, и часто это были психически ненормальные люди. После начала СВО их количество выросло, и эти поджоги вызвали общественный резонанс. Сложно сказать, сколько их, но сообщения СМИ создают представление, что речь идет о многих случаях. При этом в делах о поджогах часто фигурируют пожилые люди, что при потенциальных сроках (а они могут простираться до 15 лет, а в иных случаях - и до пожизненного заключения) делает эти поджоги «гарантом» пожизненного нахождения таких людей в тюрьме», - отметил он.

После объявления частичной мобилизации, 30 сентября 2022 года, представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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