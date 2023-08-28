Житель Ставрополья заподозрен в госизмене

28 августа 2023, 18:04

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Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Ставропольского края, задержанного по подозрению в подготовке теракта, отчиталась ФСБ.

Житель Ставрополья, в 2022 году задержанный по подозрению в попытке теракта, стал подозреваемым по уголовному делу о госизмене, сообщила пресс-служба краевого УФСБ. "Фигурант в 2022 году по заданию участника запрещенной на территории РФ террористической организации "Легион "Свобода России" планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

По версии следствия, подозреваемый изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике в лесу, и был задержан. Второе уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена) возбуждено в отношении него, поскольку силовики предполагают, что он также выполнял поручения членов террористической организации для вербовки новых участников. Подозреваемый арестован, пишет агентство.

Имя подозреваемого и другие подробности версии следствия в публикации не приведены. "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года ФСБ отчиталась о задержании четырех человек, которые, по версии спецслужбы, планировали теракт на одном из административных объектов Ставрополья. Тогда ведомство сообщало, что в домах подозреваемых и в тайнике, оборудованном ими в Предгорном районе, были найдены оружие, взрывные устройства и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

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