Заключенный ставропольской колонии осужден за экстремизм

19 августа 2023, 08:58

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К четырем годам в колонии строгого режима приговорил суд заключенного колонии в Ставропольском крае, который вступил в "Правый сектор"* и склонил к вступлению в него еще двух осужденных.

Кочубеевский районный суд Ставропольского края 18 августа признал местного жителя виновным по делу об экстремизме.

По данным пресс-службы УФСБ России по Ставропольскому краю, мужчина, который отбывает наказание в одном из краевых исправительных учреждений, добровольно вступил в "Правый сектор"*. Кроме того, он склонил к участию в этой организации двух других осужденных путем дачи ими присяги одному из лидеров "Правого сектора"*, пишет "Интерфакс".

Против осужденного выдвинуто обвинение по частям 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации). Он приговорен к четырем годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, информируют "Ставропольские новости".

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в июне трое заключенных одной из ставропольских колоний были осуждены за причастность к "Правому сектору"*.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.