Глава Миллерово и депутат обвинены в афере с уставом города

17 августа 2023, 13:48

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Глава города Миллерово в Ростовской области Виталий Абакумов и депутат горсобрания Василий Кугута причастны к необоснованному изменению устава города, которое позволило назначить зарплату депутатам. Также необоснованно был изменен порядок изменения главы города, считает следствие.

По версии следствия, глава города Миллерово в Ростовской области Виталий Абакумов и депутат городского собрания Василий Кугута причастны к служебному подлогу.

Миллеровский районный суд отправил обоих под домашний арест, сообщили объединенная пресс-служба судов Ростовской области. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Виталию Абакумову и Василию Кугуту, обвиняемым по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Отбывать домашний арест Абакумов и Кугута будут до 28 сентября.

Задержание главы Миллерово и депутата Гордумы проводили сотрудники ФСБ. Следствие считает, что Абакумов и Кугута попытались в июне 2022 года изменить устав города, при этом не проведя общественных слушаний. Изменения позволили председателю собрания депутатов и нескольким народным избранникам получать зарплату из местного бюджета. До поправок они работали на общественных началах, сообщил Donnews.ru.

Помимо изменения устава, также без общественных слушаний была изменена и схема выборов главы города. Следствие утверждает, что в органы юстиции был отправлен поддельный протокол о слушаниях. Весной текущего года Миллеровский межрайонный прокурор подал протест на принятие нового устава, а Ростовский облсуд отменил решение Собрания депутатов Миллеровского поселения, информировало издание.

Виталий Абакумов является кандидатом в депутаты на выборы от КПРФ, отметил Donday.ru.

Комментариев от Виталия Абакумова и Василия Кугуты или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа Цимлянский районный суд Ростовской области избрал мерой пресечения арест главе района Владимиру Светличному по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

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