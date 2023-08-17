Пожар произошел на волгоградском заводе "Красный Октябрь"

17 августа 2023, 11:16

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Сегодня на территории металлургического комбината "Красный Октябрь" в Волгограде произошел пожар, сообщили спасатели.

Жители Волгограда заметили сегодня утром дым, который поднимался от завода "Красный Октябрь".

Волгоградцы сообщили об этом местным журналистам, передал "Блокнот Волгоград".

По данным МЧС, сообщение о пожаре на территории завода "Красный Октябрь" в Краснооктябрьском районе поступило в 09.08 мск. На площади 50 квадратных метров горит трансформаторное масло.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются, привело издание сообщение ведомства.

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