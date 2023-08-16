Журналистка Костюченко рассказала об угрозе со стороны кадыровцев

16 августа 2023, 09:43

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Журналистка "Новой газеты" Елена Костюченко обнародовала сведения о том, что весной 2022 года получала сообщения о готовящемся нападении кадыровцев на нее, а осенью того же года была отравлена в Германии.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбассе находится его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов. Спустя два дня Кадыров заявил, что Делимханов обсудил с чеченскими спецназовцами план штурма комбината "Азовсталь" в Мариуполе. 26 апреля 2022 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России. Также в качестве поощрения за пребывание в зоне военной операции Делимханов был назначен первым зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией.

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции на Украине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Журналистка Елена Костюченко, много лет работавшая в «Новой газете» и покинувшая Россию, рассказала, что, вероятно, была отравлена в Германии в октябре 2022 года. "Подробности она написала в статье, которая вышла сегодня, — чтобы, по ее словам, предупредить об опасности других журналистов из России, чья жизнь может быть под угрозой даже в Европе", - говорится в публикации, размещенной 15 августа в телеграм-канале "Новой газеты".

По словам Костюченко, 24 февраля 2022 года она поехала в зону военной операции по заданию «Новой газеты». 31 марта она планировала поехать в Мариуполь, а за день до этого, 30 марта, ей позвонила коллега из "Новой газеты".

"Она спросила, еду ли я в Мариуполь. Я удивилась: о том, что я еду, в редакции знали лишь два человека — мой главный редактор Дмитрий Муратов и мой редактор Ольга Боброва. Я сказала: «Да, я еду завтра». Она сказала: «Со мной связались мои источники. Они знают, что ты едешь в Мариуполь. Они говорят, что у кадыровцев есть приказ найти тебя». […] Коллега сказала: «Они не будут тебя задерживать, они тебя убьют. Это согласовано все». Это как будто врезаешься в стену. Заложило уши, все стало белым. Я сказала: «Я не верю». Она сказала: «Я им тоже сказала, что не верю. И они включили мне аудиозапись, где ты разговариваешь с человеком о Мариуполе, обсуждаешь поездку. Я узнала твой голос». Она повесила трубку, я села на кровать. Я ничего не думала, я просто сидела", - рассказала Елена Костюченко, опубликовавшая текст о случившемся на своей странице в Facebook*.

По словам журналистки, вскоре ей позвонил главный редактор и потребовал отменить поездку в Мариуполь и покинуть зону военной операции, после чего она уехала в Германию.

Костюченко рассказала также, что осенью 2022 года, находясь в Мюнхене, в течение двух месяцев чувствовала симптомы отравления. После нескольких визитов к врачу из-за ухудшения показателей печеночных ферментов ее отправили в клинику "Шарите".

Прокуратура Берлина начала расследовать дело о покушении на убийство, однако 2 мая сообщила, что дело прекращено, так как "имеющиеся показатели крови не дают четких указаний на отравление", сообщает "Север.Реалии"**.

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