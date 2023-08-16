Судья удалил Ирину Григорьеву с процесса до окончания прений

16 августа 2023, 04:43

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Динской районный суд начал рассмотрение дела Ирины Григорьевой о клевете на судью. Активистка ходатайствовала об отводе адвоката по назначению и опекуна и вела видеосъемку заседания. Суд счел ее действия нарушением порядка и удалил до окончания судебного следствия и прений, сохранив право явиться на последнее слово.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2021 года Ирину Григорьеву почти на месяц поместили в психиатрическую больницу Краснодара для принудительной психиатрической экспертизы. Она обжаловала это решение. По словам активистки, ее проблемы начались после обвинения в клевете на судью. 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи.

10 сентября 2022 года активистка Ирина Григорьева подала апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда Краснодара, который 7 сентября по ходатайству следствия направил ее на психиатрическую экспертизу. Адвокат Григорьевой Кнарик Арутюнян назвала происходящее "карательной психиатрией". Сама Ирина Григорьева заявила, что над ней "издеваются" за ее правозащитную деятельность в международном общественном движении "Общественный контроль правопорядка". 7 сентября суд вновь отправил Григорьеву на психиатрическую экспертизу, поводом для которой стало уголовное дело об оскорблении судьи. 18 ноября защита подала заявления в прокуратуру и Следственный комитет, в которых указала, что силовики не имели права принудительно забирать Григорьеву из дома, так как решение о психиатрической экспертизе обжалуется в суде. 26 мая Краснодарский суд признал действия сотрудников полиции, которые проводили обыск у Григорьевой, незаконными.

15 августа Динской районный суд начал рассмотрение уголовного дела против активистки Ирины Григорьевой, которая обвиняется в клевете на судью (часть 1 статьи 298.1 УК РФ). Корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Григорьева рассказала, что на суд пришла ее опекун, с которым ей так и не удалось познакомиться, и назначенный судом адвокат. По ее словам, никто из них не ознакомился с ее делом, не обговаривал с ней позицию защиты, в связи с чем она ходатайствовала перед судом об их отводе. Суд счел это "нарушением порядка" и удалил Григорьеву из зала суда до окончания судебного следствия и прений, сохранив за ней право явиться только на последнее слово.

Григорьева сообщила, что была вынуждена записывать заседание на видео, но судья в постановлении указал, что именно видеосъемка является причиной ее удаления из зала суда.

В постановлении от 15 августа (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") сказано, что Григорьева "обвиняется в совершении общественно опасного деяния, запрещенного уголовном законом, такого, как клевета в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дел в суде". Судья сообщил, что Григорьева "неоднократно нарушала порядок в судебном заседании, производила видеозапись закрытого судебного заседания, которую публиковала в общедоступных сетях интернет, не подчинялась требованиям председательствующего, демонстрировала свое пренебрежение и неуважительное отношение к суду и другим участникам уголовного судопроизводства, при этом применяла брань, на предупреждения судьи о недопустимости такого поведения не реагировала". "Суд считает необходимым удалить подсудимую Григорьеву И.Г. из зала судебного заседания до окончания прений сторон. Государственный обвинитель не возражал».

Григорьева рассказала также, что вызвала в суд полицию. Полиция приехала, она написала заявление на судью, которое было принято полицейскими в здании суда станицы Динской. В заявлении Григорьева описала события в зале суда и попросила привлечь участников процесса - судью, адвоката, опекуна - "к ответственности за фальсификацию дела с применением карательной психиатрии".

Секретарь Динского районного суда подтвердила, что Григорьева была удалена из зала суда. «Ирина Григорьева удалена из зала суда до окончания прения сторон. Судебное заседание перенесено на 24 августа», - сообщила секретарь корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается самого дела против Григорьевой, то, по ее словам, "следствие длилось два года". "В августе оно было передано на рассмотрение в Динской районный суд <...> Судья начал сегодня (15 августа) процесс с нарушения моих прав на защиту совместно с неизвестным мне опекуном и назначенным им адвокатом. Их совместная цель - это вынести мне обвинительный приговор по сфальсифицированному делу и затем поместить меня на принудительное «лечение» в психиатрический стационар по сфальсифицированной психиатрической экспертизе, превратить в "овощ", что по факту и является карательной психиатрией. Все мои попытки оспорить само уголовное дело и экспертизу потерпели фиаско. Везде круговая порука. Все решения выносятся против меня», - рассказала Григорьева.

В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое она показала корреспонденту, говорится, что Григорьева совершила опасное деяние "в виде подрыва доверия к лицу, отправляющему правосудие".

Комментариями остальных сторон процесса по поводу удаления Григорьевой из зала суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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