15 августа 2023, 12:49

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 115

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Общее число погибших и раненых в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 115, сообщил Минздрав России.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 14 августа на АЗС в Махачкале, расположенной на трассе Махачкала – Астрахань, произошел взрыв. Погибли 35 человек, а всего пострадали 105 человек, сообщило ранее МЧС.

Общее количество жертв и пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 115. В больницах находятся 62 человека, в том числе 16 детей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, при взрыве на АЗС в городе Махачкале пострадали 115 человек. Из них погибли 35 человек, в том числе трое детей", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Состояние 11 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое. 18 человек получили лечение амбулаторно.

Напомним, взрывы на АЗС в Дагестане происходили неоднократно и власти обещали решить проблему. В частности, надзорные органы анонсировали масштабные проверки. Однако в Махачкале некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

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Примечание:

"Состояние пострадавших при пожаре на АЗС в Махачкале названо тяжелым", "Владелец автозаправки в Дагестане обвинен в незаконном предпринимательстве", "Два человека пострадали при взрыве на заправке в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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