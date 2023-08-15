15 августа 2023, 02:59

Самолет потерпел крушение в Краснодарском крае

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Один человек погиб при крушении учебного самолета Л-39 в Краснодарском крае, сообщило министерство обороны России.

В Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение при заходе на посадку учебный самолет Л-39.

Самолет, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, упал в черте аэродрома, по предварительным данным, погиб один из членов экипажа. Разрушений на земле нет. Где произошло крушение - не сообщается, пишет "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 июля в Азовское море неподалеку от Ейска упал самолет Су-25, пилот погиб.

17 октября 2022 года бомбардировщик Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажный жилой дом на углу улиц Коммунистической и Красной в Ейске. Возникший пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались.

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Примечание:

"Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге", "Власти озвучили размер компенсаций пострадавшим в Ейске", "Военный самолет упал около жилого дома в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 августа 2023, 02:00

15 августа 2023, 01:29

15 августа 2023, 01:18

15 августа 2023, 00:29

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